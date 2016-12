Ensino sobre raízes africanas em pauta

00:00 · 27.12.2016 por Jô Abreu - Repórter

Brasília/Sucursal. Somente no segundo semestre de 2017, se o texto aprovado na Câmara passar no Senado e for sancionado pelo Presidente Temer, os alunos do segundo ano do ensino médio, sofrerão as modificações previstas pelas mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

O mesmo se aplica às leis 10.639 e 11.645. Elas determinam às escolas a inclusão, em seus planos de trabalho, do ensino da história e da cultura africana, bem como de afrodescendentes e povos ciganos. O objetivo dessas leis é reduzir o preconceito racial e cultural no Brasil.

Definição

Segundo a professora Raquel Nascimento Dias, cearense recém-radicada em Brasília, coordenadora geral de Educação para as Relações Étnico Raciais, do Ministério da Educação, "até aqui só se trabalhou o arcabouço legal, o marco legal que permitirá oferecer aos alunos do terceiro semestre do ensino médio um foco para que cheguem na universidade definidos sobre seu futuro universitário".

Projetos pedagógicos

Há um alerta aberto: os projetos político-pedagógicos das escolas são feitos por cada uma delas. A preocupação da professora Raquel Dias é que esses projetos estejam permitindo o debate sobre as questões raciais, mais ligadas à área em que trabalha do Ministério da Educação.

"As Leis que definem a educação étnico racial são transversais. Não se fecham no ensino da história simplesmente. Vão mais além e perpassam a geografia, a literatura a arte e praticamente todas as disciplinas", exemplifica. E essa preocupação não se restringe ao ensino médio, mas a todos as séries, desde que o aluno ingressa na escola", acrescenta Raquel Dias.