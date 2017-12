Empresas negociam acordo com o Cade

00:00 · 20.12.2017 / atualizado às 00:48

Brasília. As construtoras OAS, Queiroz Galvão e Odebrecht estão próximas de firmar novos acordos de leniência com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para delatar cartéis em troca de não serem punidas. A Odebrecht tem um terceiro acordo assinado com o conselho, mantido em sigilo, e pelo menos mais 15 negociações em andamento.

Empresas envolvidas na Lava-Jato já denunciaram 14 cartéis ao Cade. Enquanto o órgão investiga - e pune - apenas os atos ilícitos das empresas, executivos e agentes públicos envolvidos nos esquemas também são investigados pelo Ministério Público Federal (MPF).

Em maio, foi revelado que a Odebrecht negociava pelo menos 12 acordos de leniência com o Cade, entre eles um para denunciar esquema para fraudar obras viárias da Desenvolvimento Rodoviário (Dersa) em São Paulo, divulgado na segunda-feira (18). A lista de fraudes cresceu. Segundo fontes com acesso às negociações, as tratativas de acordo incluem informações sobre cartéis em obras no Rio de Janeiro, nos leilões das hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau (Rio Madeira), reforma dos aeroportos Santos Dumont e de Goiânia, construção da Cidade Administrativa de Minas Gerais, obras do BRT de Brasília, obras no sertão alagoano, no Porto do Itaqui (MA), na Rodovia SP-255 e, inclusive, em obras do Adutor Castanhão (CE).

Termos de compromisso

Além disso, a Odebrecht tenta firmar dois termos de compromisso (TCCs) em relação à licitação do estádio Mané Garrincha, em Brasília, e no Arco Metropolitano do Rio. Isso porque, nesses casos, os conluios já foram delatados por outras empresas e, pelas regras do Cade, apenas a primeira denunciante pode firmar acordo em que se livra de punição. Dessa forma, a Odebrecht poderia firmar TCCs e teria de pagar multas com “descontos” de 25% a 30%.

Defesas

Em nota, a Dersa disse que tomou conhecimento das denúncias pela imprensa e que a empresa é a maior interessada nas investigações A Camargo Corrêa não respondeu o contato.

A Construtora Queiroz Galvão ressaltou que não comenta investigações em andamento.

A OAS informou que não vai se manifestar. A Andrade Gutierrez informa que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a Justiça no Brasil e nos países em que atua.