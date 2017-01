Empresários têm liminar negada

00:00 · 19.01.2017

Brasília. A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido de liminar em favor dos empresários Joaquim José Maranhão da Câmara e Emanuel Dantas do Nascimento, sócios da empresa Consucred, sediada em Recife, investigados por suposto envolvimento em pagamento de propina a servidores públicos e agentes políticos na Operação Custo Brasil - que mira também o ex-ministro Paulo Bernardo (Planejamento).

Os empresários foram submetidos a medidas cautelares como comparecimento quinzenal em juízo para esclarecimentos sobre atividades, apreensão de passaportes e proibição de manterem contato com os demais investigados, inclusive entre si.

Como sócios da empresa de consultoria e vendas Consucred, eles teriam se valido da pessoa jurídica para a suposta prática de ilícitos penais, aliando-se à Consist Software, com a qual mantinham contrato de assessoria comercial e institucional.

Software

Segundo a investigação, eles teriam viabilizado o uso do software da Consist pelas instituições financeiras associadas à Associação Brasileira de Bancos (AABBC) e ao Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Privada (SINAPP). Essas entidades firmaram acordo de cooperação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para implantar o software.

O "esquema Consist" teria movimentado mais de R$ 102 milhões, supostamente utilizados de forma ilícita para remunerar servidores do Ministério do Planejamento e agentes políticos, entre 2010 e 2015.