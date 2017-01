Empresa doou para campanha

00:00 · 09.01.2017

Rio de Janeiro/Fortaleza. A família da Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio-CE), Luiz Gastão Bittencourt, usou uma empresa com sede em Fortaleza e sem negócios com o Estado de Amazonas para realizar, em 2014, uma das maiores doações de campanha do atual governador amazonense, José Melo (PROS), totalizando R$ 1,2 milhão.

A família monopoliza a gestão terceirizada de presídios no Amazonas. O repasse foi feito através da Serval Serviços e Limpeza, que tem como administrador Luiz Fernando Monteiro Bittencourt, filho de Gastão. Uma outra firma, a Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos, que tem entre os sócios o próprio presidente da Fecomércio-CE e já administrou cadeias do Amazonas, doou mais R$ 300 mil. Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, o governador não se pronunciou.

Desde 2003, foram criadas ao menos 12 empresas em nome da família Bittencourt e tomaram conta do mercado de gestão de cadeias no Amazonas. A principal delas é a Umanizzare, que gerencia o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), e pela Unidade do Puraquequara, onde morreram 60 presos na semana passada após rebeliões. Somente de 2010 para cá, essas firmas receberam direta ou indiretamente R$ 1,1 bilhão.

A empresa Serval possui atualmente seis contratos com o governo do Ceará. Um deles termina em outubro e tem previsão de R$ 485,3 mil, para atender à Secretaria da Justiça (Sejus-CE).

A reportagem tentou contato com Luiz Gastão, contudo, ele não foi localizado, até o fechamento desta edição. Segundo a Fecomércio, ele está afastado da entidade, em recesso. O filho dele, Luiz Bittencourt, também não foi encontrado.

A Umanizzare disse que "segue as melhores práticas de governança de mercado". A Sejus informou que o contrato com a Serval é de "terceirização de mão de obra para trabalhos administrativos".