Embates seguem em 2ª sessão

00:00 · 08.06.2017

Brasília. O 2º dia do julgamento da chapa Dilma-Temer deixou visíveis dois polos no plenário do TSE. De um lado, o relator Herman Benjamin defendia o uso de depoimentos de executivos da Odebrecht no processo. Do outro lado, o presidente da corte, Gilmar Mendes, que indicou desejo de discutir a validade dessas provas.

Leia mais:

.Herman defende manter delatores como prova em ação

.Bicudo e Janaína apoiam cassação

A divergência transbordou para a troca de farpas e ironias. No debate, o time de Herman ganhou a adesão de Luiz Fux e Rosa Weber. Gilmar capitaneou a simpatia de Napoleão Nunes Maia e Admar Gonzaga.

A principal arma usada na argumentação de Herman foi o próprio Gilmar. O relator citou voto que o colega proferiu em 2015 defendendo a ampliação das investigações, com novos fatos surgidos na Lava-Jato - uma posição contrária à defendida ontem pelo próprio Gilmar.

Em resposta, o presidente do TSE disse que o argumento de Herman era "falacioso", porque levava a crer que as investigações poderiam ser ampliadas indefinidamente. O clima de estranhamento entre eles era visível.

"Agora, Vossa Excelência tem mais um desafio: manter o processo aberto e trazer a delação da JBS e, talvez na semana que vem, do (ex-ministro Antonio) Palocci", disse Gilmar, com ironia. "Para mostrar que o argumento de vossa excelência é falacioso". Em seguida, Gilmar atenuou o tom da crítica. "Foi uma provocação apenas", amenizou Gilmar. " Mas eu aceito", respondeu o relator.

Gilmar também aproveitou para elogiar o colega. "Vossa excelência só está brilhando, e o Brasil conhecendo o brilho de vossa excelência. Eu, como seu amigo, fico feliz de ter contribuído para isso. Para que o Brasil todo conheça, é mérito de vossa excelência. Porque eu insisti na abertura do processo. E eu dizia claramente: não estou aqui a defender cassação de mandato. Mas queremos abrir esse processo para discutir o tema. Vossa excelência me honrou com as citações e fico muito feliz. Porque vossa excelência vai ver e eu sou muito transparente em relação a isso, não nego o que fiz ontem", declarou Gilmar.

Herman devolveu: "Prefiro o anonimato, muito mais. Processo em que se discute condenação de A, B, C ou D em qualquer natureza não tem e não deve ter nenhum glamour pessoal. Não escolhi ser relator, preferia não ter sido o relator, cumpri aquilo que foi deliberação do tribunal".