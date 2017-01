Em crise, governador do AM demite secretário

00:00 · 14.01.2017

José Melo (PROS) optou por substituir o titular da Pasta para tentar retomar o controle do sistema prisional no Estado ( Foto: Socom/AM )

Manaus/São Paulo. O governador do Amazonas, José Melo (Pros), demitiu o secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florencio, em meio à crise no sistema prisional que deixou 60 mortos no Estado nos dois primeiros dias do ano.

Florencio, que é agente da Polícia Federal, estava na coordenação da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) desde outubro de 2015.

No lugar dele, assume o tenente-coronel da Polícia Militar e comandante do Policiamento Especializado, Cleitman Rabelo Coelho, especializado em choque, policiamento comunitário e tiro tático.

Pelo menos 148 detentos estão foragidos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), maior presídio do Estado e palco da chacina de 56 presos em 1º de janeiro.

Na tentativa de recuperar o controle do sistema prisional, 17 presos apontados como líderes do massacre ocorrido no Compaj deixaram Manaus rumo a presídios federais.

O governo do Amazonas também recebeu o reforço de 99 homens da Força Nacional, que se encarregarão da segurança do entorno do Compaj. A ideia é liberar mais PMs para atuar na recaptura dos presos.

Sem acordos

O ex-secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, coronel da Polícia Militar Louismar Bonates afirmou em nota enviada à reportagem que manteve pelo menos uma conversa com "representantes da massa carcerária", mas negou ter feito acordos com a facção criminosa FDN (Família do Norte).

Em relatório da Operação La Muralla, que investigou a FDN, a Polícia Federal apontou que em julho de 2015, no interior do maior presídio de Manaus, como representante do governo, Bonates e um dos principais líderes da FDN, José Roberto Fernandes Barbosa, fizeram um acordo pelo qual os líderes da facção não seriam transferidos para presídios federais, desde que houvesse paz nas cadeias. A PF baseou-se na troca de mensagens eletrônicas de "Zé Roberto".

Na nota, o coronel negou que tenha ocorrido o diálogo e que "não existe nenhuma fonte confiável, oficial e concreta que confirme essa informação".

Fugitivos

Onze dias depois da fuga e do massacre de ao menos 56 detentos durante o Ano Novo, o governo do Amazonas descobriu somente na quinta-feira (12) que 41 presos foragidos não haviam sido contabilizados. Ao todo, foram 225 fugitivos. Com a revisão, chegou a 148 o número de detentos que continuam foragidos dos complexos. Até quinta, 77 haviam sido recapturados.

No domingo (8), outros dois detentos escaparam da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, durante uma nova briga de presos deixou quatro mortos.

São Paulo

Dois homens foram mortos na Penitenciária de Regime Fechado em Tupi Paulista, no interior paulista, na noite de quinta-feira, após uma briga. Um deles foi degolado, segundo informações da Delegacia Seccional da cidade de Dracena.