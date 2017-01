Doria quer reduzir 30% dos aluguéis

00:00 · 16.01.2017

São Paulo. O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou ontem que ordenou aos secretários que reduzam ao menos 30% os valores pagos por imóveis alugados pela Prefeitura até o dia 1º de março.

"Ou fazem a negociação ou deixamos os imóveis", afirmou Doria, após realizar um mutirão para construir calçadas na região do M'Boi Mirim, no extremo da zona sul da capital.

Com a medida, a gestão prevê economizar pelo menos R$ 10 milhões por mês, ou R$ 120 milhões ao ano. Os valores seriam destinados para Saúde e Educação, segundo Doria. "Estamos falando de R$ 480 milhões no período de gestão, é muito dinheiro para ser consumido em aluguel", afirmou o prefeito.

De acordo com Doria, a ordem foi dada em reunião com todos os secretários, realizada um dia antes, no sábado. "Onde a Prefeitura tem imóvel alugado, nós teremos de fazer uma negociação com os proprietários para reduzir, no mínimo, 30%. (Pode ser) 30%, 40%, 50% mas no mínimo 30%", disse.

Doria não informou a quantidade atual de contratos de aluguel mantidos pela administração municipal, mas disse se tratar de "centenas". "O volume é tão grande que a Secretaria de Planejamento, agora chamada Secretaria de Gestão, está com dificuldade para conseguir fechar o número total", afirmou.

Questionado sobre quais medidas seriam adotadas caso os proprietários se recusem a renegociar os aluguéis, Doria respondeu que pretende judicializar a questão. "Vamos romper o contrato e discutir na Justiça", disse.