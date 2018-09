Doria e Skaf se acusam de omitir nomes de aliados

00:00 · 17.09.2018

São Paulo. No debate televisivo com os candidatos ao governo de São Paulo, as propostas estaduais dividiram espaço com as referências à eleição presidencial. Líderes nas pesquisas de intenção de voto, Paulo Skaf (MDB) e João Doria (PSDB) foram provocados a falar, respectivamente, sobre o presidente Michel Temer e o presidenciável tucano Geraldo Alckmin, que pouco ou nada aparecem nos seus programas eleitorais.

Doria foi questionado se não confia nos dividendos eleitorais de Alckmin e, por isso, o ex-governador está ausente de seu horário eleitoral. Doria provocou novamente Skaf por este ser do partido de Temer. Ao responder uma pergunta sobre sua relação com Alckmin, Doria disse: "Não temos motivação para escondê-lo. É meu candidato".

Ao comentar, Skaf afirmou que não tinha padrinhos na política. "Entrei para servir. Não para ser servido. Isso não dá certo no Brasil", disse. Doria, então, partiu para o ataque. "Temer é seu padrinho e não sei porque esconder. É presidente de honra de seu partido. Alckmin é presidente do partido e é meu candidato. Não sei porque você esconde que é o candidato de Temer".