Doria diz que reeleição está fora dos planos

00:00 · 02.01.2017

São Paulo. Com um discurso em que prometeu "governar para todos", o prefeito João Doria (PSDB) tomou posse na tarde de ontem, em cerimônia para 1,5 mil pessoas no Teatro Municipal, no centro da capital, e afirmou que terá a "humildade" de "recuar para depois avançar" sempre que avaliar ser necessário. O prefeito se comprometeu, no discurso, a não disputar a reeleição em 2020. "Não disputarei a reeleição. Em qualquer circunstância, qualquer", afirmou.

Após a cerimônia, enquanto Doria era cumprimentado pela posse, seu secretário de Desestatização, Wilson Poit, afirmou que algumas das principais promessas de campanha do prefeito - a venda do complexo do Anhembi, do Autódromo de Interlagos e a concessão dos parques da cidade - só devem sair do papel no ano que vem.

Doria e Fernando Haddad (PT) trocaram gentilezas ao longo das quase duas horas de cerimônia, em que assinaram termo de transmissão de cargo de prefeito, após o tucano tomar posse em evento na Câmara Municipal. Os primeiros dez minutos do discurso do prefeito foram usados para agradecimentos.

"Governaremos para todos. Todos os que vivem nessa cidade, brasileiros e não brasileiros vão receber nosso respeito e o respeito de uma gestão conciliadora, que saberá ouvir e que terá humildade de, sempre que for comprovadamente necessário, recuar para poder avançar. Isso é prova de grandeza", disse.

"A democracia que todos nós temos de aplaudir é a democracia que não tem uma cor. É a democracia que não tem um partido - embora todos nós valorizemos nossos partidos. O PSDB, nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, do prefeito Fernando Haddad, assim como todos os demais partidos. Ao administrar a cidade de São Paulo, iremos administrar para todos. Essa será nossa índole", destacou.

"Obrigado Fernando (Haddad) e estaremos em breve novamente aqui, juntos, lutando por uma só bandeira, a bandeira de São Paulo", afirmou Doria, durante seu discurso.

Doria citou seu pai, deputado federal cassado em 1964, e também sua fé religiosa durante o discurso. "A grandeza da fé não é a riqueza material. Não é ter, não é ser. A oração ajuda a ter compreensão de que ser é mais importante do que ter", afirmou o prefeito, ao dizer que buscaria tolerância e compreensão durante sua gestão. A fala antecipou a reafirmação de que a manhã de hoje, primeiro dia útil de seu governo, teria como primeiro evento um mutirão de limpeza no eixo da Avenida 9 de Julho.