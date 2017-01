Dona Marisa Letícia segue internada

00:00 · 26.01.2017

São Paulo. A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segue internada no hospital Sírio-Libanês sob cuidados intensivos depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Segundo a assessoria do Instituto Lula, ela está em coma induzido. O cardiologista Roberto Kalil Filho disse no fim da tarde de ontem que o quadro da paciente era estável.

De acordo com boletim médico divulgado ontem, dona Marisa foi submetida à nova avaliação tomográfica de crânio para controle do sangramento cerebral. Após avaliação da equipe médica, diz o informe, foi realizada a passagem de um cateter ventricular para monitoramento da pressão intracraniana. Dona Marisa está sendo atendida por Kalil, que cuida da família do ex-presidente há dez anos, e pelos médicos Milberto Scaff, Marcos Stávale e José Guilherme Caldas. Mais cedo, Kalil afirmou que, do ponto de vista clínico, os próximos exames irão esclarecer sobre o quadro neurológico da ex-primeira-dama. O vereador Eduardo Suplicy (PT) esteve no hospital para prestar solidariedade à família de Lula. Segundo Suplicy, o quadro de Dona Marisa ainda é delicado, e o ex-presidente estava bastante emocionado durante o encontro.

Dona Marisa passou mal no apartamento em que mora em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no início da tarde de terça-feira (24). Ela foi levada a um pronto-socorro da cidade, de onde, após exames constatarem o AVC, foi transferida para o Sírio-Libanês em uma ambulância. Segundo Kalil, houve rompimento de um aneurisma, o que provocou sangramento no cérebro, e Marisa Letícia foi submetida a um cateterismo.