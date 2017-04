Distribuição de vagas deve mudar

00:00 · 06.04.2017

Brasília. Integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovaram ontem projeto que redefine o número de cadeiras na Câmara destinado para cada um dos Estados e o Distrito Federal. O Ceará, por exemplo, ganharia mais uma cadeira. O projeto aprovado por unanimidade segue para discussão.

De acordo com o texto, o número de deputados será mantido em 513. As mudanças serão no número de eleitos que alguns Estados terão direito a partir da próxima eleição. As alterações levam em conta, entre outros critérios, o Quociente Populacional Nacional (QPN), os Quocientes Populacionais Estaduais e têm como base a atualização demográfica da população dos Estados e do Distrito Federal.

De acordo com o relatório apresentado pelo senador Antônio Anastásia (PSDB-MG), sete Estados poderão aumentar a bancada de deputados. O Pará passaria a ter quatro a mais; Amazonas e Minas Gerais ganhariam duas cadeiras cada; e o ganho de Bahia, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Norte seria de um deputado por Estado.

Em contrapartida, sete Estados teriam redução do número de deputados eleitos. Rio de Janeiro perderia três; Rio Grande do Sul, Paraíba e Piauí, dois; enquanto Paraná, Pernambuco e Alagoas teriam um a menos.

De acordo com o projeto, os demais 13 Estados não perderiam nem ganhariam nenhuma cadeira na Câmara. "Entendemos que esse reajuste é absolutamente necessário, cabendo assinalar que as mudanças em relação ao tamanho das bancadas atuais dos Estados e do Distrito Federal aumentaram a discrepância quando comparadas com aquelas propostas pelo TSE em 2014", afirmou Anastásia.