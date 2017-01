Diálogo será base em eventual vitória de senador cearense

00:00 · 28.01.2017 por Adriano Queiroz - Editor Assistente

Quais são as suas principais propostas, caso seja eleito?

Eu sou homem público forjado no diálogo. Foi dessa forma que busquei construir minha carreira. O que espero fazer, caso seja eleito, é democratizar ainda mais o Senado. Democratizar a distribuição das relatorias, fazer a reabertura do diálogo com as instituições, reabrir o diálogo com a Câmara. Fazer uma pauta que não seja a do governo, mas a pauta da Casa.

LEIA MAIS

.Eunício Oliveira entra na reta final de campanha

Até o momento, seu único adversário é o senador José Medeiros (PSD-MT). O que o senhor avalia da disputa? Como é sua relação com ele?

É uma relação muito boa. Ele é suplente de Pedro Taques, que se elegeu governador do Mato Grosso. O José Medeiros é um jovem que tem procurado desempenhar bem seu papel político. Eu tenho uma relação muito próxima com ele. O senador, contudo, não conseguiu fechar consenso com o próprio partido, o PSD.

Em que a sua eventual eleição para comandar o Senado poderia contribuir para o Ceará?

Se eu chegar à Presidência do Senado, teremos muito mais forças para defender interesses do Brasil e, por consequência, a dos estados e nós continuaremos trabalhando pelas demandas do Ceará, como a questão da seca.

O senhor já foi ministro do ex-presidente Lula (PT). Como são suas relações hoje com os partidos que fazem oposição à gestão Temer?

O fato de ter nomes da oposição na Mesa Diretora não tira deles o direito de fazer oposição. Isso não significa adesão à base do presidente Temer. Isso não significa que eles têm de votar com o governo.

O senador defende a candidatura de Michel Temer ou de um outro nome do PMDB em 2018?

Todo partido político deseja ter um candidato a presidente, pode ser que em 2018 o presidente Temer concorra à reeleição ou que o PMDB aponte um outro nome, mas como estamos numa aliança, isso vai ser avaliado. O PMDB tem desejo de uma candidatura própria, mas num momento oportuno, lá na frente, podemos avaliar o apoio a um candidato de outro partido.

E quanto ao seu futuro político? O senhor pensa em concorrer a algum cargo eletivo, em 2018?

O que penso é em concorrer à presidência do Senado. 2018 ainda está muito longe.

Senador e candidato à Presidência do Senado Federal*