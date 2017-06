Detido Celso Jacob no Aeroporto de Brasília

00:00 · 07.06.2017

Brasília. A Polícia Federal prendeu, ontem, o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a sete anos e dois meses de prisão por falsificação de documento público e dispensa de licitação no período em que foi prefeito de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense.

O deputado foi preso pouco depois de desembarcar no aeroporto de Brasília. Ele foi levado para uma cela na Superintendência da Polícia Federal.

Caberá ao STF decidir se mantém o deputado em Brasília ou se determina o cumprimento de pena dele num presídio do Rio. A ordem de prisão foi emitida pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no STF.

A decisão da Primeira Turma do STF foi unânime e confirmou a condenação do parlamentar por falsificação de documento público e dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei quando era prefeito de Três Rios. Jacob foi condenado em 2006 e teve um primeiro recurso negado pelo STF em agosto de 2016, mas a defesa recorreu.

Jacob foi acusado de contratar uma construtora inabilitada em licitação em 2002 para concluir, em 2003, a construção de uma creche. Para dispensar uma nova licitação, Jacob decretou estado de emergência na cidade. Para custear as obras, ainda teria inserido, junto com um assessor, um crédito extra numa lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, embora o projeto original não contava com o acréscimo.

Em nota,o deputado afirmou que nunca roubou "um centavo sequer". Ele entrou com medida cautelar e pedido de revisão criminal para rever sua condenação em regime semiaberto.