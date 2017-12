Desvios em obras são investigados

00:00 · 23.12.2017

Brasília/Vitória. A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram, na sexta-feira (22), a Operação Controle de Qualidade - investigação sobre supostos desvios de R$ 6 milhões em obras públicas no Espírito Santo. As licitações sob suspeita foram realizadas entre os anos 2012 e 2013 (Governo Renato Casagrande, do PSB).

Um efetivo de 55 agentes federais e auditores da Controladoria cumpre 11 mandados de busca e apreensão em residências e em empresas de suspeitos de participação nas fraudes.

A força-tarefa vasculha também órgãos públicos estaduais, em Vitória e Vila Velha (ES). Segundo os investigadores, as irregularidades "contavam com a participação de construtora e servidores públicos".

"A ação visa apurar a atuação de esquema criminoso em obras executadas pelo governo do Espírito Santo, a partir de licitações promovidas nos anos de 2012 e 2013. Prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 6 milhões", destacou a Controladoria

A investigação teve início com base em denúncia recebida pela PF que informava sobre "a ocorrência de delitos praticados por responsáveis de uma determinada construtora, sócios ostensivos e ocultos, com a participação de servidores públicos, na execução de obras no estado".

Fiscalizações da CGU já haviam apontado irregularidades em obras realizadas pela mesma construtora, "tendo sido constatadas, na época, a prática de restrição à competitividade e direcionamento em licitações, assim como sobrepreço e pagamentos por serviços não executados".

Durante a investigação, foi constatada, novamente, a ocorrência de pagamentos à empresa por serviços contratados, mas não executados, "com a conivência de servidores públicos".