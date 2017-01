Destroços de avião são recolhidos

00:00 · 23.01.2017

Corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi velado e sepultado no último sábado (21) em Porto Alegre; autoridades, como o presidente da República, Michel Temer, foram prestar as últimas homenagens ( Foto: PR )

Paraty. Foram recolhidos do mar na noite de ontem os destroços do avião que caiu no mar na quinta-feira passada, matando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e outras quatro pessoas.

O avião, um bimotor modelo King Air C90GT, fabricado pela Hawker Beechcraft, caiu na água, a cerca de dois quilômetros de Paraty, no litoral sul do Rio. Quatro pessoas morreram, além de Teori.

Por volta das 18h de ontem (17h de Fortaleza), chegou ao local a balsa com um guindaste acoplado para fazer a operação.

A vinda da embarcação foi necessária porque o local onde o avião caiu tem profundidade de apenas três metros.

Nenhum navio de porte suficiente para içar o avião (que tem pouco menos de 11 metros de comprimento e distância entre as asas de 16 metros) conseguiria navegar em área tão rasa.

A balsa consegue navegar em áreas a partir de 2,5 metros de profundidade.

A responsabilidade pelo resgate dos destroços cabe à AGS Logística, empresa com base em São Paulo contratada pela seguradora do avião.

A balsa estava em Niterói, região metropolitana do Rio. Como se desloca em velocidade baixa, a embarcação demorou cerca de 24 horas para chegar ao local do acidente. A viagem duraria 12 horas, mas as condições climáticas e do mar fizeram o tempo de deslocamento dobrar.

Durante todo o dia, a imprensa e curiosos aguardaram com expectativa a chegada do equipamento. O local do acidente não é visível a partir do continente, mas as pessoas se concentraram em uma marina usada como base pelas autoridades e equipes de resgate.

Funcionários da AGS Logística e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pela investigação sobre as causas do acidente, fizeram um reconhecimento da área onde o avião estava.

Com todas as partes do avião sobre a balsa, ela segue viagem até Angra dos Reis, a 94 quilômetros ao norte, por terra, de Paraty. Um navio da Marinha escoltará a balsa durante essa viagem. Técnicos do Cenipa também acompanharão o trajeto, na própria balsa.

Em Angra, a aeronave será transferida para uma carreta e seguirá por terra até a Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, onde funciona a sede do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III, órgão regional subordinado ao Cenipa), que vai começar a investigação dos destroços.

Quando concluir seu trabalho sobre as causas da queda da aeronave, o Cenipa vai divulgar um relatório em seu site.

Congresso

No Congresso, parlamentares defendem a investigação profunda do acidente que levou à morte de Teori, para afastar quaisquer suspeitas. Na última sexta-feira, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou um requerimento para abertura de uma comissão de investigação do Congresso.

A senadora Ana Amélia (PP-RS) também acredita que uma "investigação profunda e técnica" deve ser feita para não restar dúvidas sobre o acidente aéreo.

Enterro

O corpo de Teori Zavascki foi enterrado no sábado no cemitério Jardim da Paz, após missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler. A cerimônia foi acompanhada apenas por parentes e amigos íntimos do ministro e sem a presença de populares ou da imprensa.

Outras vítimas

Durante o velório do empresário Carlos Alberto Filgueiras que também estava no avião, o filho dele, Carlos Gustavo Guerra Filgueiras refutou qualquer outra hipótese que não um acidente. "Não é momento de falar sobre isso agora. Mas já está claro, por tudo o que foi divulgado, o que aconteceu", disse.

Gustavo é CEO do grupo dos hotéis Emiliano. O avião estava registrado em nome da empresa. O último contato com o pai foi na quarta. "Conversamos sobre trabalho".

Juína, cidade de 40 mil habitantes no noroeste de Mato Grosso, recebeu, ontem, os corpos de Maíra Panas Helatzuk, 23, e da mãe dela Hilda Panas, 56. Mãe e filha morreram na queda do avião. Os corpos de Maíra e Maria começaram a ser velados na noite de ontem e serão enterrados na manhã desta segunda.