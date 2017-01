Desastre em Mariana pode ter relação com surto

00:00 · 25.01.2017

Em 2015, o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, resultou no maior desastre socioambiental da história brasileira ( Foto: Rogério Alves/TV Senado )

Brasília. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou ontem que o governo acompanha a tese de que o surto de febre amarela em Minas Gerais pode estar relacionado à tragédia do rompimento da barragem em Mariana, ocorrida em 2015. A possibilidade foi levantada pela bióloga Márcia Chame, da Fiocruz.

"Isso é uma tese que está sendo desenvolvida e que nós estamos aguardando eventual confirmação. Mas não há, da nossa parte, uma confirmação sobre essa questão. O Ministério acompanha o desenvolvimento dessa tese", afirmou Barros.

O ministro disse que o Brasil tem condições técnicas de superar o surto e que é preciso evitar que o problema se alastre para a zona urbana, possibilidade que existe com a transmissão da doença pelo mosquito Aedes aegypti urbano.

Barros garantiu que todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) estão sendo seguidos e que confia na superação do problema. Ele também indicou que não faltarão vacinas. "Já estão entregues (as doses), há estoque, o Brasil é exportador de vacina de febre amarela", afirmou. Doses da vacina foram enviadas para Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Para o ministro, o que ocorre agora, tende a ser fruto do trânsito de pessoas que foram para regiões de mata e de macacos infectados que entraram em contato com humanos nesses locais.

Ricardo Barros afirmou que está confiante de que o País logo terá uma solução de vacina para outras três doenças: dengue, zika vírus e chikungunya.

São Paulo

Uma mulher de 47 anos, moradora de Paulínia, interior de São Paulo, morreu após apresentar sintomas da febre amarela.

Uma idosa de 67 anos que apresentou os sintomas durante uma viagem para o Amazonas é o primeiro caso suspeito de febre amarela na Baixada Santista.

Equipes da vigilância epidemiológica recolheram mais três macacos mortos com suspeita de serem vítimas de febre amarela, entre o fim de semana e a segunda-feira, 23, em São José do Rio Preto, região norte do Estado de São Paulo.

A Secretaria Estadual da Saúde do Espírito Santo confirmou ontem o primeiro caso de febre amarela no Estado. Outros 21 casos ainda estão sendo investigados, sendo que três levaram as vítimas a morte.

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio começou ontem a entregar a prefeituras fluminenses doses da vacina contra a febre amarela. Ao todos, serão distribuídas 350 mil vacinas.

Saiba mais

1. O que é a febre amarela?

Uma doença infecciosa transmitida pela picada de mosquitos infectados

2. Só existe um tipo?

Existem dois: silvestre e urbano. O silvestre ocorre em áreas rurais e de mata por meio de um ciclo que envolve macacos e mosquitos como o Haemagogus e o Sabethes -o homem é um hospedeiro acidental. Já no urbano não é registrado desde 1942 no Brasil.

3. Quais são os sintomas?

Nas formas graves, podem ocorrer, hemorragias e insuficiência renal. Esses três fatores, somados, podem levar à morte.

4. Como me prevenir?

A vacina é a principal forma de prevenção e controle.

6. Por que está se falando tanto no assunto?

O número de casos notificados da doença disparou no início do ano em áreas rurais de Minas Gerais, chegando a 152 até segunda-feira (23), com 47 mortes suspeitas, em 26 municípios. Há casos suspeitos também em SP e ES.