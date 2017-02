Deputados do CE avaliam resultado

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 00:29 por Inácio Aguiar - Editor de fechamento

A movimentação intensa e o barulho nos corredores que dão acesso ao plenário da Câmara Federal deixavam claro, ontem, que aquele era um dia diferenciado. A aglomeração de pessoas gritando palavras de ordem e distribuindo panfletos fizeram este repórter pensar, inicialmente, em protesto. Engano. Eram militantes pagos pelos candidatos à Presidência da Casa distribuindo santinhos e pedindo votos. Nos microfones da mídia e do plenário, posições claras, discursos ideológicos (alguns), defesa das prerrogativas da Casa e estratégias para a retomada do crescimento nacional. Nas urnas eletrônicas instaladas do lado esquerdo do plenário, porém, mistério, conchavos, acordos de bastidores e traição.

LEIA MAIS

.Reeleito, Rodrigo Maia promete priorizar reformas

.Dois nomes da Mesa são decididos no 2º turno

.Eunício abre ano do Legislativo

Uma das principais vítimas do voto secreto, ontem, foi o deputado federal cearense André Figueiredo (PDT), um dos candidatos ao comando da Casa. O discurso e a estratégia dele de unir a esquerda em torno do seu nome fracassou. "Totalmente abaixo do esperado", disse ele, após o resultado da votação. Antes de sair rapidamente do plenário, André, de cara fechada, disse não saber o que aconteceu. E foi ao gabinete da liderança do PDT. O apoio formal do PT a candidatura dele animou a campanha no início da semana. Entretanto, mais uma vez, a postura no microfone foi uma, no voto foi outra. No PDT, esperava-se 20 votos. Mais 4 da Rede Sustentabilidade e mais 60 no PT. Somando-se mais alguns votos individuais, Calculava-se em torno de 100 votos. Realidade: 59.

Mistério

Até a hora da votação, muitos parlamentares mantinham sigilo sobre como iriam se posicionar. Entre os cearenses, Cabo Sabino (PR), Raimundo Gomes de Matos (PSDB), Macêdo (PP), Odorico Monteiro (PROS) e Aníbal Gomes (PMDB) não quiseram revelar o voto, em contato com a reportagem do Diário do Nordeste. Já Danilo Forte (PSB) afirmou votar em Rodrigo Maia porque a Câmara ultrapassou o momento de ter um presidente "só para chantagear o Executivo". Agora, disse ele, "o momento é de harmonia. De rearrumar a economia. Temos que fazer as reformas e sair do discurso". Vitor Valim (PMDB) e Domingos Neto (PSD) seguiram a declaração de voto no candidato democrata. Chico Lopes (PC do B) seguiu com o partido que, mesmo pressionado, fechou com Maia.