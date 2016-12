Deputados divididos sobre vetos do Executivo à LDO

00:00 · 29.12.2016

O líder do DEM na Câmara dos Deputados, Pauderney Avelino (AM), afirma que os vetos presidenciais não tiram do Legislativo nenhuma prerrogativa ( Foto: ABR )

Brasília. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017, aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente Michel Temer na terça-feira (27) com dezenas de vetos.

Segundo o Planalto, dos mais de 60 vetos impostos pelo Executivo, grande parte tem como objetivo barrar a tentativa de parlamentares de aumentar a lista de despesas prioritárias do Orçamento de 2017, ou de gastos não sujeitos a cortes.

Parte dos deputados apoiam a contenção do governo, que estaria de acordo com a realidade fiscal do país, enquanto outros lembram que é papel do Congresso definir as prioridades.

O deputado paranaense Enio Verri, vice-líder do PT na Câmara, diz que os vetos tiram do Congresso a capacidade de definir prioridades. "O Congresso analisa, emenda e aprova a LDO; cabe ao governo executar. Agora, se o Planalto veta pontos que nós julgamos importantes, ele tira todo o poder que nós temos", critica.

O líder do DEM na Câmara, deputado Pauderney Avelino (AM), afirma, ao contrário, que os vetos presidenciais não tiram do Poder Legislativo nenhuma prerrogativa, pois ele continua tendo a palavra final na aprovação da despesa. "O Executivo irá dizer, durante o transcorrer do ano, o que quer modificar. Já é assim em outros países, como nos Estados Unidos, o próprio presidente vai ao Congresso Nacional pedir mudanças de rubricas ou de recursos para determinadas despesas, porque um segmento de despesas já está esgotado", ressalta o deputado amazonense. "Nós, parlamentares, vamos ordenar as despesas, o que ganhou mais importância com a PEC do Teto de Gastos, que nós aprovamos", pontuou.

Entre os vetos de Temer está o de uma lista de 12 itens protegidos dos cortes de despesas. O governo justifica o veto pela necessidade de "não tornar rígido" o gerenciamento das finanças.