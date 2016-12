Deputado nega alegações da PGR

00:00 · 21.12.2016 por Adriano Queiroz - Editor assistente

Após tomar conhecimento da denúncia e das alegações feitas pela procuradoria geralda república contra ele, o deputado federal cearense José Guimarães negou, por meio de nota, ter intermediado recursos para a engevix junto ao BNB.

"Quero reiterar, conforme venho afirmando desde o surgimento deste assunto, que jamais intermediei junto ao banco do nordeste do brasil quaisquer recursos para a empresa engevix, nem pratiquei ato de natureza imprópria junto a qualquer instituição. Tenho a consciência tranquila de que nunca me beneficiei de recurso público".

Ele admitiu, contudo, ter mantido diálogo com o banco, mas em um contexto institucional.

"Mantenho diálogo com inúmeras instituições públicas, bem como atendimentos a diversos interlocutores de todas as esferas, conforme se pode acompanhar diariamente pela minha agenda, amplamente repercutida nas redes sociais e na própria imprensa. Prestei contas de todas as minhas despesas de campanha, que foram devidamente registradas e aprovadas".

O parlamentar disse ainda que a acusação contra ele parte "de um personagem sem credibilidade". Guimarães acrescentou que recebeu a denúncia "com grande revolta, mas também como oportunidade de provar minha inocência".

Já a assessoria do bnb, esclareceu, também em comunicado oficial que "contratou, em 2011, financiamentos em forma de sociedade de propósito específico (spe), com participação da engevix. A empresa não mais integra o grupo de acionistas das referidas spes, desde 2015. Desde a contratação, as operações encontram-se em situação de normalidade. O banco coloca-se à disposição para colaborar com as investigações". O ex-presidente da instituição, roberto smith, citado na denúncia, disse por telefone não ter "nada a falar".

A reportagem tentou ouvir ainda o advogado e ex-vereador de americana (sp), alexandre romano, e a engevix, mas as ligações não foram atendidas.

Colaborou Levi de Freitas