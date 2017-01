Depoimentos da Odebrecht no STF são concluídos

00:00 · 28.01.2017

Brasília/Curitiba. Os juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal (STF) concluíram na sexta-feira (27) a fase de depoimentos complementares dos 77 delatores ligados à empreiteira Odebrecht na Operação Lava-Jato. As delações agora estão prontas para serem homologadas.

Em razão da morte do ministro Teori Zavascki, relator da Lava-Jato no STF, os integrantes da Corte discutem reservadamente, desde o início da semana, a quem cabe fazer a homologação. Ela poderá ser feita pela presidente Cármen Lúcia, em função do período de recesso na Corte, que termina na quarta-feira (1º). A medida também poderia ser tomada pelo novo relator, que seria sorteado entre os integrantes da Segunda Turma, colegiado integrado por Teori.

Um dos últimos depoimentos foi o do empresário Marcelo Odebrecht, na sede da Justiça Federal, em Curitiba. Ele prestou depoimento ao juiz auxiliar Marcio Schiefler, que trabalha no gabinete do ministro Teori Zavascki.

O objetivo foi confirmar se o executivo, que está preso na capital paranaense desde junho de 2015, concordou por vontade própria, e sem ser coagido, em firmar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF) para fornecer detalhes sobre o esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht e a Petrobras. Outro executivo da empresa também foi ouvido por Marcio Schiefler na sexta-feira.

Formalidade

Esta é uma etapa formal do processo para que a delação premiada possa ser homologada, isto é, para que se torne juridicamente válida. O ministro Teori Zavascki, que morreu na queda de um avião na semana passada, era relator da Lava-Jato no STF e havia autorizado que seus juízes auxiliares colhessem os depoimentos ainda em janeiro, durante o recesso do Judiciário.

Os depoimentos haviam cessado após a morte do ministro, mas os auxiliares foram autorizados, na última terça-feira (24), a retomar os procedimentos. A ordem partiu da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, disse que "ninguém deseja ser relator da Lava-Jato".

Em palestra ministrada sobre Crise Política e Conflito entre Poderes, na Casa do Saber, em São Paulo, Capital, o ministro do TSE afirmou que ser relator de um processo como esse "tumultua a vida de todos e desorganiza por completo o gabinete, que passa a ficar concentrado nesse tipo de matéria".

Mendes evitou se posicionar sobre a relatoria do processo, que estava a cargo do ministro Teori Zavascki,.

"A presidente Cármen (Lúcia, do STF) está fazendo essa avaliação e certamente tomará a deliberação tendo em vista exatamente a base do artigo do regimento interno. Ela, certamente, fará essa avaliação, discutindo com os colegas e produzindo talvez um consenso básico, um entendimento entre eles", afirmou o ministro.

Dilma

Mendes também evitou falar sobre o julgamento do processo de cassação da chapa de Dilma Roussef e Michel Temer. Questionado, disse não ter previsão se o processo que envolve a ex-presidente da República será julgado ainda neste semestre.

"Depende do que o relator traga a esse processo. Ele ainda está fazendo a instrução, o processo se alongou, como eu disse, porque nós consumimos um ano - todo o ano de 2015 - discutindo sua admissibilidade. Portanto, houve uma demora involuntária. Por isso que estamos atrasados", explicou.

Conflito entre Poderes

Durante a palestra, ao lado do constitucionalista Carlos Blanco de Morais, o ministro do TSE falou ainda do conflito existente entre os poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.

"O ideal, mesmo nos casos de omissão (do Congresso Nacional), é que encontremos uma base de diálogo, um elemento de caráter procedimental, que permita estimular um processo decisório, mas não tomar a decisão que o Congresso tem que tomar". Ele ressaltou, no entanto, que isso nem sempre é possível e que o Supremo acaba por assumir o ato de legislar em algumas questões.

A presidente do STF, Cármen Lúcia, se reuniu na sexta com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Leandro Daiello, para tratar das investigações sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki e outras quatro pessoas na semana passada em Paraty, no Rio.

No mesmo encontro, estava presente a filha do ministro, Liliana Zavascki, e o marido dela. Eles vieram a Brasília para acompanhar a entrega dos objetos pessoais que estavam no apartamento funcional ocupado por Teori. A PF investiga as causas do acidente e adotou como procedimento periciar os objetos na presença de parentes.

Inquéritos

Logo após a morte de Teori Zavascki, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) em Angra dos Reis abriram inquéritos para apurar as causas do acidente aéreo.

Relator das investigações da Operação Lava-Jato na Suprema Corte, Teori Zavascki morreu, aos 68 anos.

Mais quatro pessoas estavam na aeronave, que, no momento da queda, próxima à Ilha Rasa, já se preparava para pousar no aeroporto de Paraty.