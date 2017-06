Depoimento de Loures à PF é adiado pela 2ª vez

00:00 · 08.06.2017

Rodrigo Rocha Loures , ex-assessor especial de Temer, foi transferido ontem para a Papuda ( Foto: Folhapress )

Brasília. O depoimento de Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor do presidente Michel Temer, foi adiado pela segunda vez. Loures, que deveria depor ontem, será interrogado amanhã. A Polícia Federal confirmou, no entanto, que o ex-assessor foi transferido na tarde de ontem para a Papuda. A defesa pediu para que o cabelo dele não seja raspado.

O depoimento foi adiado a pedido do advogado Cezar Bitencourt. Em petição apresentada ao ministro Edson Fachin, relator do caso no STF, Bitencourt argumenta que precisaria ter acesso à integra dos autos com um prazo de 48 horas antes do interrogatório.

Fachin determinou que o procurador-geral da República se manifeste sobre o assunto.