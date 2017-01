Defesa pede que Eike Batista fique preso na PF

00:00 · 31.01.2017

Foragido da Justiça desde a última quinta-feira (26), o bilionário teve o nome inscrito na lista dos mais procurados da Interpol, até se entregar ( Foto: Folhapress )

Rio de Janeiro. A defesa de Eike Batista pediu à Justiça que o empresário cumpra prisão domiciliar ou seja encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, na região portuária do Rio. Os advogados destacam que o "sistema carcerário no Brasil está falido" e citam "iminente ameaça à sua vida". A reivindicação foi feita com o empresário ainda em Nova York, na sexta-feira (29). Ele se entregou ontem, ao desembarcar no Rio.

"É notório que o requerente é empresário, com notória visibilidade no País, de forma que seu encarceramento deste modo em estabelecimento penal em conjunto com diversas pessoas com conhecimento de sua então vida social e financeira, coloca sua integridade física em risco e torna iminente a ameaça à sua vida", dizem os advogados Fernando Teixeira Martins e Jaqueline Nunes Santos, em documento da última sexta-feira.

A defesa também cita que Eike não tem nível superior completo, embora tenha cursos técnicos no exterior, "o que, consoante às leis de execução penal ora vigentes, impõe seu encarceramento conjuntamente com a grande massa carcerária".

Eles citam que "as penitenciárias se transformaram em verdadeiras 'usinas de revolta humana', uma bomba-relógio que o judiciário brasileiro criou no passado a partir de uma legislação que hoje não pode mais ser vista como modelo primordial para a carceragem no país".

Os advogados também defendem que Eike Batista não teria se recusado a se entregar. A Polícia Federal (PF) tentou cumprir ordem de prisão na última quinta-feira, mas o empresário tinha viajado dois dias antes para Nova York. A defesa destaca que o empresário tem negócios no Brasil e no exterior, "o que acarreta por inúmeras vezes a necessidade de viagens internacionais".

O secretário de Estado de Administração Penitenciária do Rio, Erir Ribeiro Costa Filho, pediu à Justiça que o empresário fosse transferido para onde foi encaminhado num primeiro momento. O pedido foi feito "a fim de que seja resguardada sua integridade física". Posteriormente, ele foi levado para a Penitenciária Bandeira Stampa (zona oeste), conhecida como Bangu 9.

A PF informou, no entanto, que Eike foi levado ao Ary Franco pela manhã apenas para triagem. Ele teve a cabeça raspada e ficou em cela separada.

Também ontem um advogado de Caruaru (PE) entrou com pedido de habeas corpus na tarde de ontem.

Prisão

O avião que trouxe de volta ao Brasil o empresário Eike Batista pousou na manhã de ontem no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Ele embarcou na noite deste domingo no voo 973 da American Airlines, no aeroporto JFK, em Nova York. A aeronave tocou o solo brasileiro às 9h54 de Brasília.

O Ministério Público Federal (MPF) estava em contato com as polícias da Alemanha e dos Estados Unidos para monitorar o empresário desde sexta-feira. Desde aquele dia a documentação necessária a uma eventual extradição do empresário passou a ser providenciada.

Ao desembarcar no Rio, Eike disse que a maior operação de combate à corrupção já realizada no País "está passando o Brasil a limpo".