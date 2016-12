Defesa diz que Cunha é pressionado a delatar

00:00 · 20.12.2016

Peemedebista recorreu de transferência determinada, na última sexta-feira (16), pelo juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara, a pedido da PF ( Foto: Ag. France Presse )

Curitiba. A defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) afirmou, em petição protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF), que ele sofre "pressão" e "desumana violência psíquica" para que celebre um acordo de delação premiada na Operação Lava-Jato.

O ex-parlamentar recorreu ao STF para pedir a suspensão de sua transferência da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba (PR) para o Complexo Médico Penal do Paraná. O pedido dos advogados foi distribuído ontem ao ministro Teori Zavascki.

A transferência foi determinada na última sexta-feira (16) pelo juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara, a pedido da PF, alegando superlotação na cadeia.

Cunha está preso desde 19 de outubro sob suspeita de recebimento de propina relativa a negócios na Petrobras.

Segundo os advogados de Cunha, a PF também pediu a transferência de outros dois presos, Léo Pinheiro, ex-executivo da construtora OAS, e João Cláudio Genu, ex-assessor do Partido Progressista (PP)). Porém, "curiosamente", só a de Cunha foi deferida, "inobstante ser o preso provisório mais recentemente recolhido ao cárcere e, para perplexidade geral, o único dos três custodiados que não sofreu responsabilização penal, ou, melhor dizendo, juízo de culpa definitivo".

Os advogados afirmaram que os dois primeiros são "sentenciados/condenados", enquanto Cunha é apenas "arguido". O ex-deputado é réu em processo derivado da Lava-Jato.

"Percebe-se, de fato e sem nenhuma dificuldade, que ao ora requerente é dispensado tratamento mais gravoso do que àqueles que já sofreram processo de imputação de responsabilidade, o que, na mesma medida que evidencia desproporcionalidade, ressalta a ilegalidade".

Na petição, protocolada no STF no último sábado (17), os advogados do peemedebista argumentaram que a transferência é uma forma de pressionar Cunha a fazer a delação.

A petição é assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Alvaro da Silva, Álvaro Chaves, Fernanda Reis e Célio Júnio Rabelo.

Até o fechamento desta edição, o ministro Teori Zavascki não havia decidido a respeito do pedido dos advogados.

Reuniões

Em audiência em processo que apura suposto pagamento de propina a partir da liberação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) por empresas que tocam empreendimentos de infraestrutura, Marcelo da Silva Leite, ex-motorista do ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto, confirmou que o dirigente se reunia semanalmente com o Eduardo Cunha no apartamento funcional ou na residência oficial da Presidência da Câmara dos deputados.

Ana Regina Chiozzo Carvalho, secretária de Lúcio Funaro, apontado como operador de Cunha do esquema, também confirmou reuniões entre o ex-deputado e o doleiro.

Cleto afirmou, em delação premiada, que Cunha ficava com 80% da propina em todos os contratos do FI-FGTS e que a propina representava 1% do valor dos contratos com recursos do fundo. O delator, que comandou entre 2011 e 2015 a divisão de Fundos de Governo e Loterias do banco, contou ainda que se reunia semanalmente com Cunha para receber orientações.