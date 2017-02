Defesa de Eike descarta delação

00:00 · 01.02.2017 / atualizado às 00:14

Rio de Janeiro. O empresário Eike Batista deixou a sede da Polícia Federal na noite de ontem, depois de ser ouvido formalmente pelos agentes federais pela primeira vez depois da sua prisão. Ele permaneceu 3h45 na superintendência.

Na saída, Eike foi escoltado pelo estacionamento até o carro da PF que o levou de volta à Cadeia Pública Bandeira Stampa, conhecida como Bangu 9, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste. Curiosos acompanharam a saída, mas não houve manifestações hostis, como ocorreu na chegada.

Os procuradores Eduardo El Hage e Leonardo de Freitas, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato no Rio, já haviam deixado o local. A Polícia Federal informou que não divulgará o teor do depoimento do empresário.

O advogado de Eike, Fernando Martins, disse que "a princípio não há possibilidade de delação" por parte do empresário.

Entre os curiosos que foram à sede da PF, um homem estava fantasiado do super-herói Thor, mesmo nome de um dos filhos do ex-bilionário. Esse é o primeiro depoimento de Eike desde que foi preso. A autorização para o depoimento foi dada pela juíza Débora Valle de Brito, substituta da 7ª Vara Federal.

Antes de embarcar para o Brasil, Eike sinalizou em entrevistas que pretende colaborar com as investigações, ao afirmar que vai mostrar "como as coisas são".

A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) disse que, até ontem, nenhum familiar registrou pedido de visitação do empresário.

Viagens

As investigações da Lava-Jato e a prisão de Eike Batista não mudaram a rotina de viagens internacionais dos filhos do empresário. Nos últimos meses, Thor Batista, de 25 anos, que assumiu os negócios da família, viajou com a namorada Lunara Campos para destinos luxuosos como St Barth, Dubai, Maldivas. O casal passou o Réveillon em Londres. Já Olin, de 21, que criou campanha virtual em defesa do pai, esteve na Alemanha, Miami e Barcelona com a mãe, Luma de Oliveira.

Enquanto Eike estava foragido em Nova York, Olin esquiava com amigos no Colorado e seguiu para Las Vegas. A hashtag "#ForçaEikeEstamosComVoce", criada por ele em apoio ao pai, passou a ser usada de forma irônica nas redes sociais.

Alerta

"Vocês que estão passando o Brasil a limpo, por favor, essa é uma área crítica". O alerta foi sobre concessões de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O autor, o empresário Eike Batista. A menção foi feita em maio de 2016, a dois procuradores da República que integram a Lava-Jato, em Curitiba, e repetida pelo empresário, na noite de domingo (29), antes de embarcar para ser preso no Brasil.