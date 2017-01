Decretado sigilo sobre caso de acidente de Teori

00:00 · 24.01.2017

Um desastre aéreo matou o relator da Lava-Jato e outras quatro pessoas, em Paraty (RJ), na última quinta-feira (19) ( Foto: Supremo Tribunal Federal )

Angra dos Reis/ Brasília. O juiz Raffaelle Felice, da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis (RJ), decretou ontem sigilo nas investigações sobre a queda do avião que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e outras quatro pessoas no mar em Paraty (RJ), na quinta-feira (19).

Funcionários da empresa AGS terminaram ontem o resgate dos destroços do avião. Testemunhas da queda do avião são ouvidas hoje.

"Diante do enorme interesse público sobre o episódio, consideramos imperativo que a apuração deste acidente seja feita com a maior transparência possível", diz o texto assinado pelo líder Carlos Zarattini (SP).

Os corpos da massoterapeuta Maira Lidiane Panas Helatczuk, 23, e da mãe dela, Maria Ilda Panas, 55, que também estavam no voo, foram enterrados ontem no cemitério municipal de Juína, a 737 km de Cuiabá.

Na noite de ontem, chegaram informações sobre o gravador de voz que estava no avião. O equipamento chegou a Brasília no sábado (21) e os técnicos já começaram a trabalhar nele.

Uma parte do equipamento foi danificada pela água do mar, mas fontes da Aeronáutica confirmaram que foi possível extrair todo o conteúdo.

Preocupado com notícias divulgadas no fim de semana com inúmeras ilações sobre sabotagem envolvendo a queda do avião, o presidente Michel Temer convocou o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o comandante da Aeronáutica brigadeiro Nivaldo Rossato, para se informar sobre a investigação que está sendo realizada pela Força Aérea e sobre os prazos de conclusão dos trabalhos.

Substituição

Na lista de cotados para substituir o ministro Teori Zavascki no STF, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a advogada-geral da União, Gracie Mendonça, evitaram falar sobre o tema.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), divulgou nota em que nega ter feito qualquer indicação para a substituição. A nota afirma que a indicação de ministros do STF é uma "competência exclusiva do presidente da República".

Nome mais cotado para assumir a presidência do Senado em fevereiro, o líder do PMDB, Eunício Oliveira (CE), se eleito, diz que pretende dar celeridade na votação do nome que for escolhido por Michel Temer.

Juízes consideram que a escolha do sucessor do ministro deve ocorrer somente depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluir o julgamento da chapa Dilma-Temer. Em nota pública, a Associação Juízes para a Democracia pede "transparência" na indicação do novo ministro do Supremo.