Decisão do STF não encerra choque entre poderes

Rio de Janeiro/Brasília. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o afastamento de parlamentares não impedirá novos choques com o Congresso caso o Judiciário volte a aplicar medidas cautelares contra deputados e senadores. Na avaliação de juristas e ex-ministros de cortes superiores, ao abrir mão de sua prerrogativa constitucional de ter a palavra final sobre decisões que envolvem autoridades com mandato, o STF sai enfraquecido do episódio, porque poderá ter determinações revistas.

Para o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto, o Supremo passou ao Congresso a prerrogativa de interpretar a Constituição em definitivo. Ele argumentou que não caberia ao Congresso a decisão sobre medidas diversas da prisão, ainda mais quando determinadas durante investigação.

O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dipp discorda de Ayres Britto e disse que o STF não poderia aplicar medidas cautelares a parlamentares, a não ser a prisão em flagrante para crimes inafiançáveis.

Para o professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, a decisão do plenário não põe fim à crise entre as instituições. "A medida foi paliativa", classificou.