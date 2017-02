Decisão de Celso de Mello mantém Maia na disputa

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:42

Brasília. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou ontem os pedidos para impedir que o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) concorra à eleição para a Presidência da Câmara. Com isso, Maia fica, na prática, liberado para disputar a eleição, marcada para 9h de hoje.

Desde o fim de dezembro, os adversários de Maia na disputa pelo comando da Casa entraram com diferentes ações no Supremo questionando a legitimidade de sua candidatura.

Rodrigo Maia foi eleito em julho para um mandato “tampão” -os últimos meses do mandato que era do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que renunciou ao cargo, foi cassado pelos colegas e preso na Operação Lava-Jato.

A discussão gira em torno da interpretação do regimento interno da Câmara, que proíbe a reeleição durante a mesma legislatura (período para o qual o parlamentar foi eleito).

Maia, no entanto, afirma que, como não foi eleito para mandato regular para presidente (que dura dois anos), pode participar do pleito.

O assunto também foi para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, mas a votação não foi finalizada.

À tarde, os quatro deputados que até então pretendiam disputam com Maia -Jovair Arantes (PTB-GO), Rogério Rosso (PSD-DF), Júlio Delgado (PSB-MG), os três da base do governo Michel Temer, e André Figueiredo (PDT-CE), único da esquerda- estiveram no Supremo para audiência com Celso de Mello.

Desistência

A decisão de Celso de Mello, contudo, motivou a redução do número de postulantes na eleição. Rosso afirmou que não irá mais participar da disputa.

O deputado ressaltou que sempre deixou claro que não manteria a candidatura caso o Supremo desse aval para a postulação de Maia.

Rosso foi o principal adversário de Maia na eleição realizada em julho após a renúncia de Eduardo Cunha.