Decano quer discussão no plenário do STF

00:00 · 22.02.2018

Brasília. O ministro Celso de Mello, o mais antigo do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu, ontem, que o plenário da Corte volte a analisar, em breve, se pessoas condenadas e sem possibilidade de recursos na segunda instância da Justiça devem ou não começar a cumprir suas penas de imediato.

O resultado do julgamento interessa principalmente para se definir a situação do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância, no final de janeiro.

"Essa é uma questão extremamente delicada, porque envolve a preservação da liberdade individual, então é preciso que o Supremo Tribunal Federal realmente delibere", disse Celso de Mello, antes da sessão plenária.

O ministro lembrou que duas ações declaratórias de constitucionalidade sobre o assunto estão prontas para serem julgadas. A presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, ainda não marcou data desse julgamento.