Datena desiste de candidatura em SP

00:00 · 10.07.2018

Comunicador José Luiz Datena não descartou, porém, concorrer a algum cargo eletivo futuramente, acrescentando que vai se preparar para isso ( FOTO: FOLHAPRESS )

São Paulo. O apresentador José Luiz Datena desistiu de ser candidato ao Senado em São Paulo pelo DEM. Ele havia deixado de apresentar seu programa de TV para poder se candidatar ao cargo, mas decidiu retornar ontem à televisão e anunciou que, com isso, está desistindo da candidatura. No fim de junho, Datena havia comunicado oficialmente que deixaria de apresentar seu programa televisivo.

Pela legislação eleitoral, radialistas, apresentadores de programas ou comentaristas que queiram se candidatar devem se afastar da grade de programação de emissoras de rádio e TV até o dia 30 de junho.

Datena vinha liderando as últimas pesquisas de intenção de voto para o Senado, ao lado do vereador Eduardo Suplicy (PT).

Nas eleições deste ano, são duas vagas para senador em cada Estado. Filiado hoje ao DEM, Datena já foi do PT e do PP.

Datena explicou que tomou essa decisão porque percebeu que "não era a hora" e porque não se sente preparado para entrar na política.

"Conversei com minha família, com Deus, com poucos amigos, ouvi muitas opiniões do povo na rua e achei que ainda não era a hora", disse o apresentador. "Ainda não estou preparado para ajudar meu País na política. A política depende de gente séria, capaz, que consiga ultrapassar a maior crise que já enfrentamos. Vamos esperar que outros quadros apareçam para tirar o Brasil dessa situação. É difícil? É, é quase impossível. Por isso que quando refleti, vi que não me sinto preparado para ajudar meu povo, a nação brasileira, numa outra função que não esta aqui". Datena afirmou que estava realmente decidido a ser candidato ao Senado por São Paulo.

"Quando eu estiver preparado, me proporei definitivamente. Aí eu largo de uma vez o que eu estiver fazendo e me proporei a algum cargo. De outra forma, não. Achei que não era a hora de participar dessa política do jeito que ela está aí", disse, durante a exibição de seu programa.

"É claro que, aparecendo na televisão como estou aparecendo, agora fica eliminada qualquer possibilidade, qualquer perspectiva, de eu ser candidato a qualquer cargo eletivo na República Federativa do Brasil", disse o apresentador.