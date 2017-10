Cunha era 'banco de corrupção de políticos'

00:00 · 14.10.2017

Brasília. O operador financeiro Lúcio Funaro definiu, em seu acordo de delação premiada, o papel de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Câmara dos Deputados. "Eduardo funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos, ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele, e ele cedia. Em troca mandava no mandato do cara", afirmou.

"Não precisava nem ir atrás de ninguém, fazia fila de gente atrás dele".

O depoimento, que foi gravado, foi prestado por Funaro à Procuradoria-Geral da República no dia 23 de agosto deste ano.

O acordo de colaboração foi homologado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao descrever o modus operandi do repasse de propinas na Caixa Econômica Federal, Funaro relatou que entre 60% e 65% do valor de cada operação ficava com Geddel Vieira Lima, depois que assumiu a vice-presidência de Pessoa Jurídica do banco, em 2011. Ele deixou o cargo em 2013, mas mantém ascendência na Caixa, segundo o operador.

O operador classificou sua relação com o ex-presidente da Câmara "muito boa" porque não se importava em destinar um valor maior a Cunha do que a ele próprio, se fosse para contemplar o "projeto político dele".

MP dos Portos

Funaro disse ainda que soube que o presidente Michel Temer pediu a Cunha (PMDB-RJ) para defender interesses de empresas portuárias durante a tramitação da MP (Medida Provisória) dos Portos, em 2013.

O Planalto nega que Temer tenha recebido propina ou atuado na compra da MP dos Portos, afirmando que em 2013 Temer era vice-presidente e, portanto, "não era responsável pelas tramitações no Congresso".

A assessoria nega também relação de Temer com as empresas Rodrimar, Libra e Eldorado.

Joesley

Funaro relatou como repassava a propina que ele diz que recebia do empresário Joesley Batista, sócio do grupo J&F, a lideranças do partido. Segundo o delator, Joesley supostamente pagou propina para obter crédito do FI-FGTS para a Eldorado Celulose, empresa do grupo J&F.

"Eu tinha uma conta interna com ele, ele me creditou na conta corrente o valor da propina", contou Funaro.

O acerto teria ocorrido na sala do empresário na sede da J&F em São Paulo.

Funaro disse que "95% do que recebi de Joesley foi através da emissão de notas fiscais", emitidas por uma de suas empresas.

Quando não usava esses recibos, Funaro pagava boletos de supermercado ou de contas "que um doleiro que se chama Tony" o mandava. Cunha, disse Funaro, "fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB, as pessoas que apoiavam ele (no partido)". O delator citou como supostos destinatários do dinheiro que passava por Cunha o ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RJ) e o presidente Michel Temer.

Funaro afirmou que o advogado José Yunes, ex-assessor especial de Temer, "tinha certeza" de que entregou a ele uma caixa com dinheiro em setembro de 2014, às vésperas da eleição.

Segundo Funaro, Yunes entregou uma caixa com R$ 1 milhão da Odebrecht.

O advogado de Yunes, José Luis Oliveira Lima, disse, em comunicado, que "Lúcio Funaro já faltou com a verdade em inúmeras oportunidades".