Crivella já publica 80 decretos no Rio

01:00 · 02.01.2017 / atualizado às 01:45

O recém-empossado prefeito carioca voltou a defender a necessidade de cortar gastos e enumerou propostas em áreas prioritárias, como a da saúde. ( FOTO: Agência Brasil )

Rio de Janeiro O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o vice-prefeito Fernando MacDowell, foram empossados na manhã de ontem na Câmara Municipal. Crivella voltou a defender a necessidade de cortar gastos, enumerou propostas em áreas prioritárias e agradeceu a Deus, familiares e apoiadores, destacando a votação entre os eleitores evangélicos.

"É com imenso senso de responsabilidade e prudência, mas também com fé e sem medo, que assumo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Venho cumprir o mandato com a determinação de cuidar das pessoas. É para essa nobre missão que peço humildemente a bênção de Deus", disse o prefeito, que explicou que cuidar das pessoas "representa, acima de tudo, proteger a família", definida por ele como "maior obra que homem e uma mulher podem construir".

O prefeito apontou que a proteção à família começa com uma política de promoção à saúde e prometeu atacar a fila de espera para exames e consultas especializadas. "Vamos ampliar a rede de saúde da família, mas, antes, colocar as unidades existentes em pleno funcionamento".

Na área da educação, Crivella prometeu valorizar profissionais e investir em creches e pré-escolas em tempo integral.

Reunião

A primeira reunião de Crivella com os 12 secretários que compõem sua equipe será hoje, em horário a ser definido, no Centro Administrativo da Prefeitura, na Cidade Nova, na região central.

Na reunião, ele deverá falar sobre as diretrizes de seu governo, já traçadas nos 80 decretos do novo prefeito, já publicados ontem em edição extra do Diário Oficial do Município do Rio.

Os decretos determinam medidas e fixam prazos para a realização de estudos em praticamente todas as áreas de administração da cidade. As mudanças começam pela reestruturação administrativa da prefeitura, com a extinção de 14 secretarias.