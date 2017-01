Conselho renuncia coletivamente

00:00 · 26.01.2017

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, teve a atuação criticada pelos conselheiros ( Foto: Issac Amorim/MJC )

Brasília. Sete integrantes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), dentre eles o presidente do órgão, Alamiro Velludo Salvador Netto, enviaram ontem um pedido de renúncia coletiva ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Com críticas à atuação do governo federal em relação à crise prisional deflagrada no país desde o início do ano, os especialistas na área reclamam que o conselho tem sido desprezado nos últimos meses.

Em uma carta na qual se desligam do CNPC em caráter "definitivo e irretratável", os conselheiros discordam da forma como foi apresentado o Plano Nacional de Segurança Pública, lançado pelo presidente Michel Temer no início do ano. Na carta de renúncia, os conselheiros criticam a confusão entre política penitenciária e segurança pública.

Por meio de nota à imprensa, o ministério agradeceu o trabalho dos sete membros que pediram desligamento e justificou o aumento na composição do órgão, de 18 para 26 integrantes, como necessidade de "equalizar" o número de suplentes com a quantidade de titulares. A mudança foi um dos motivos do descontentamento.

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu fazer uma auditoria no sistema prisional do País, fiscalização prevista para ser realizada em parceria com os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios que aderirem à iniciativa. A decisão foi comunicada ontem pela ministra do TCU Ana Arraes. Ao apresentar a proposta de auditoria, Ana Arraes afirmou que, apesar da gestão carcerária ser função dos Estados, atualmente há um saldo superior a R$ 3 bilhões disponível para o setor, a partir do Fundo Penitenciário Nacional.

Até o início da tarde de ontem, 109 dos 152 presos que fugiram durante a rebelião no Centro de Progressão Penitenciária (CPP3) de Bauru, no interior de São Paulo, tinham sido recapturados, segundo o governo.

Já em resposta ao "estado de calamidade do sistema penitenciário estadual" e ao "agravamento nacional da crise na segurança pública", o governo do Rio Grande do Norte decidiu convocar policiais militares da reserva para executar atividades e serviços "imprescindíveis". Ontem, foram confirmadas 56 fugas da Penitenciária de Alcaçuz.