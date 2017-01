Conflitos no campo deixam 59 mortos

00:00 · 18.01.2017

Goiânia/ Boa Vista. Em 2016, os conflitos agrários causaram a morte de 59 pessoas em todo o País, conforme dados preliminares divulgados na segunda-feira (16), pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Igreja católica. O índice é o mais alto desde 2003, quando 71 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Em 2015, haviam sido 50 assassinatos, 14 a mais que no ano anterior. O número de 2016 está sujeito à revisão e o levantamento completo será divulgado em abril.

O Estado de Roraima ocupa o topo da lista dos mais violentos, vindo em seguida Maranhão e Pará. Entre os casos destacados pela CPT está o assassinato da militante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Nilce de Souza Magalhães, em Porto Velho (RO), em janeiro de 2016. Ela desapareceu no dia 7 daquele mês, mas seu corpo foi achado em julho, amarrado a pedras, no fundo do lago da Hidrelétrica de Jirau.

Em abril do ano passado, o líder rural Ivanildo Francisco da Silva, do PT, foi morto com um tiro na cabeça, à noite, no assentamento Padre João Maria, em Mogeiro (PB). A filha dele, de um ano de idade, foi poupada pelos criminosos e permaneceu ao lado do corpo até ser encontrada, na manhã seguinte.