Conduções coercitivas são suspensas por Mendes

00:00 · 20.12.2017

Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, acolheu duas ações (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) contra a execução de conduções coercitivas para interrogatório. Uma das ações foi movida pelo PT e a outra pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A condução coercitiva é uma das principais armas usadas pela Operação Lava-Jato contra investigados. Gilmar ressaltou que sua decisão "não tem o condão de desconstituir interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que o interrogado tenha sido coercitivamente conduzido para o ato".

O pedido do PT foi protocolado no Supremo Tribunal Federal no dia 10 de abril de 2016, quando Dilma Rousseff ocupava a Presidência. O partido pedia para "declarar a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida cautelar autônoma com a finalidade de obtenção de depoimentos de suspeitos, indiciados ou acusados em qualquer investigação de natureza criminal".

Já a Ordem pediu "a impossibilidade de condução coercitiva na fase investigativa".

"Ante o exposto, defiro a medida liminar, para vedar a condução coercitiva de investigados para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado", anotou o magistrado.

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, manifestou apoio à decisão do ministro Gilmar Mendes.

Para a defesa de Lula, a decisão de Gilmar é "correta e representa um alento ao Estado de Direito. Inegavelmente, as conduções coercitivas para investigados não têm qualquer cabimento porque significam uma indevida restrição à liberdade de locomoção e uma grave violação da presunção de inocência e por isso afrontam a Constituição Federal e diversos tratados internacionais que o Brasil assinou e se obrigou a cumprir", afirmaram os defensores do ex-presidente.

Linha sucessória

Mendes aproveitou também o último dia de atividades do STF para devolver a vista (mais tempo para análise) do processo que julga a possibilidade de réus ocuparem a linha sucessória da Presidência da República. Agora a ação está pronta para julgamento, dependendo da presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, colocar para a votação.

O ministro Gilmar Mendes havia pedido vista em fevereiro deste ano, interrompendo o julgamento no plenário da ação, que foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade. Esse julgamento já havia sido suspenso anteriormente, em novembro de 2016, depois do pedido de vista do ministro Dias Toffoli.

O ministro Gilmar Mendes demorou mais de 10 meses para devolver a vista.