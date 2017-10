Cinco pessoas morrem e 30 ficam feridas em acidente

00:00 · 13.10.2017

Piritiba/Mundo Novo. Um acidente envolvendo um ônibus entre Piritiba e Mundo Novo, na Chapada Diamantina, na Bahia, deixou 5 mortos e outras cerca de 30 pessoas feridas ontem.

O acidente ocorreu quando o ônibus, que transportava 46 passageiros, tombou no trecho de 19 quilômetros entre as duas cidades baianas. Não se sabe a causa do tombamento. O veículo passará por perícia.

O ônibus transportava crianças para um passeio num parque aquático em Jacobina, 208 km distante de Itaberaba, e a viagem tinha sido organizada para celebrar o Dia das Crianças. Entre os feridos há crianças em estado grave, que viajavam com seus familiares para o parque. Todos foram encaminhados para unidades hospitalares em Salvador, Feira de Santana, Jacobina, Piritiba e Miguel Calmon.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o DPT (Departamento de Polícia Técnica) já identificou quatro das cinco pessoas que morreram. Equipes foram deslocadas para a unidade do DPT de Jacobina e Itaberaba para auxiliar nos trabalhos.