Chefes de Poderes divergem sobre homologações

00:00 · 26.01.2017

Na avaliação de Michel Temer, segundo sua equipe, a ministra Cármen Lúcia não deveria homologar depoimentos durante recesso do Judiciário ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. O governo federal defende que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, escolha o nome de um relator para os processos da Operação Lava-Jato antes de definir a homologação das delações premiadas de executivos de empreiteiras.

Ou seja, na avaliação da equipe presidencial, a ministra não deveria homologar a delação da Odebrecht durante o período do recesso do Judiciário, como é defendido por procuradores para evitar maiores atrasos no processo do acordo da empreiteira.

Assessores presidenciais destacam que, assim que a homologação for feita, o conteúdo dos depoimentos dos executivos da Odebrecht deve ser divulgado, o que tende a gerar turbulências para o Palácio do Planalto e seus aliados. Daí que o governo prefere que não aconteça agora.

Assessores e auxiliares presidenciais acham que a ministra deveria redistribuir os processos entre os ministros da 2ª Turma da Suprema Corte, composta por Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Para evitar a acusação de que o presidente Michel Temer quer interferir nas investigações, o Palácio do Planalto prega que o novo ministro que será indicado pelo peemedebista não integre a 2ª Turma e que o lugar de Teori Zavascki seja preenchido pelo ministro Edson Fachin.

Continuidade

O ministro Gilmar Mendes, do STF, elogiou a continuidade dos trabalhos da equipe do ministro Teori Zavascki no sentindo de homologar as delações.

O presidente da Associação Nacional de Desembargadores (Andes), Bartolomeu Bueno, em nota oficial, pediu que as delações sejam imediatamente homologadas por Cármen Lúcia.

O STF começou a ouvir os executivos e ex-executivos da Odebrecht. É o último passo para a homologação das delações, que podem ser assinadas antes do fim do recesso do Judiciário.

Os assessores que trabalham no gabinete que foi de Teori Zavascki ouvem os 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht.

Um grupo de juristas e representantes de movimentos sociais foram ao Palácio do Planalto apresentar um manifesto com oito indicações para a vaga aberta no STF com a morte do ministro Teori Zavascki.

Apuração

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou ontem a análise no Rio de Janeiro dos destroços do avião que caiu na última quinta-feira (19) e vitimou o ministro Teori Zavascki e outros quatro passageiros.

A missa de sétimo dia do ministro Teori reuniu ontem em Porto Alegre a família e amigos do magistrado.