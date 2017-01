Centrão e governo afinam apoio a Maia

00:00 · 07.01.2017

O ministro Gilberto Kassab), que comanda o PSD, vem costurando o apoio a Maia com os outros partidos a partir de reuniões. Integrantes das siglas receberam sinalização de preferência do governo pelo atual presidente da Casa ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. Os dirigentes do PP, PR e PSD se reúnem na próxima semana com representantes do governo Michel Temer para fechar detalhes do acordo de apoio dos três partidos à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara. A disputa pela presidência e outros cargos da Mesa Diretora da Casa está marcada para 2 de fevereiro. PP, PR e PSD são os três maiores partidos do chamado Centrão e juntos reúnem mais de 120 dos 200 deputados do grupo. Formado por parlamentares de 13 siglas diferentes, o bloco informal disputa espaço na base aliada com Maia e tem dois pré-candidatos à presidência da Câmara: os líderes do PSD, Rogério Rosso (DF), e do PTB, Jovair Arantes (GO).

O acordo de apoio a Maia começou a ser costurado por PP, PR e PSD no fim do ano passado. A primeira reunião ocorreu entre o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, com o ministro Gilberto Kassab (Comunicações), que comanda o PSD. Em seguida, Kassab conversou com o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP.

Reservadamente, integrantes dessas siglas dizem que o apoio a Maia se deve a três motivos principais. Porque o deputado do DEM honrou compromissos com os partidos, porque não acreditam que os dois candidatos do Centrão terão votos suficientes para se eleger e, principalmente, porque Maia é o candidato preferido do governo.

A preferência do Palácio do Planalto pela candidatura do parlamentar fluminense foi sinalizada aos três partidos ao longo das últimas semanas.

Convencidos do apoio a Maia, dirigentes do PP, PR e PSD marcaram de se reunir para fechar os detalhes do acordo na próxima segunda (9) ou terça-feira (10), provavelmente com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O apoio dos partidos só será anunciado quando o deputado do DEM lançar oficialmente sua candidatura.

Em troca do apoio, Maia ofereceu, com aval do Planalto, a liderança do governo na Câmara e a 2ª vice-presidência ao PP. Ao PR, o deputado do DEM ofereceu a 1ª secretaria.

O PSD, por sua vez, ficaria com a quarta secretaria da Mesa Diretora. A expectativa de aliados de Maia é de que, com o anúncio de PP, PR e PSD, outros partidos do Centrão também apoiem a reeleição. Além do DEM, o presidente da Câmara já conta com apoio da maioria dos deputados do PMDB e do PSDB, donos da segunda e terceira maiores bancadas da Casa.

O futuro líder da PSD na Câmara, deputado Marcos Montes (MG), disse que a bancada do partido vai reavaliar o apoio à candidatura de Rogério Rosso à presidência da Casa. Mesmo sob pressão da própria legenda, Rosso descarta desistir da disputa.

Montes alegou que a bancada havia dado um prazo até dezembro para que Rosso viabilizasse sua candidatura, mas que ele pediu mais alguns dias para angariar apoios. "Esse prazo está vencendo", afirmou.

Pouca adesão

Não é de hoje que Rosso não conta com a adesão de todo o partido. A avaliação é de que o deputado do Distrito Federal se lançou de forma avulsa e que seu verdadeiro foco é disputar o governo local. Embora diga que seguirá na disputa, Rosso tem um acordo de apoio mútuo com Jovair, seja no segundo turno da eleição ou se eventualmente um dos dois desistir.

Montes afirmou que vai assumir a liderança no dia 16 e que sua primeira missão será ouvir os 38 deputados da bancada. Ele contou que vem recebendo ligações de parlamentares questionando a candidatura de Rosso e manifestando desconforto com a dificuldade de adesões à campanha do deputado do DF.

"Se não tiver consenso, vamos reavaliar", disse Montes, que será o sucessor de Rosso no cargo partidário. Ele afirmou que não há consenso nem entre os partidos do Centrão sobre o representante do bloco.

Viagens

Rosso esteve nos últimos dias no Ceará e no Rio Grande do Norte. Segundo ele, a decisão de lançar sua candidatura teve o apoio do ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. "A campanha começou agora e viabilizar é com o tempo".