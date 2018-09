Centrais sindicais dão apoio a Ciro

00:00 · 20.09.2018 / atualizado às 00:58

Ao receber apoio de quatro das maiores entidades laborais, o presidenciável pedetista buscou incorporar imagem do trabalhismo histórico ( Foto: FolhaPress )

São Paulo. Ao receber apoio de quatro das maiores centrais sindicais do País, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, incorporou o personagem do trabalhismo histórico. Na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais de São Paulo, ligado à Força Sindical, Ciro iniciou o discurso aos "trabalhadores do Brasil", a mesma expressão adotada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, pai do trabalhismo nacional.

Na fala, o candidato pedetista fez uma defesa enfática contra a Reforma Trabalhista, a emenda constitucional que estabeleceu o teto dos gastos e as reformas propostas pelo governo de Michel Temer. A plateia de sindicalistas o ovacionou diversas vezes.

"Acho que a vitória está se garantindo aqui", disse Ciro.

"Desta vez eu vou dar a vitória a vocês da Força", afirmou, em referência à eleição de 2002, quando o vice era Paulinho da Força, presidente licenciado da central. A busca pelo apoio da Força Sindical, da União Geral dos Trabalhadores (UGT), da Nova Central Sindical e da Confederação dos Sindicatos Brasileiros (CSB) ocorre para fazer frente ao suporte que a Central Única dos Trabalhadores (CUT) faz à candidatura de Fernando Haddad (PT).

'Nem a pau'

Ciro também rebateu, durante uma entrevista a uma rádio, a declaração de Haddad, de que tinha certeza que seria apoiado pelo pedetista no segundo turno das eleições.

"Nem a pau, Juvenal. Eu não cedo a instituto de pesquisa a minha responsabilidade com o meu País", disse Ciro.

Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas, também voltou à mira de Ciro. Mesmo sem relacionar diretamente o candidato do PSL aos movimentos de extrema-direita, como havia feito em agosto em ato com reitores de universidades federais, Ciro disse que a proposta de unificação da tributação do Imposto de Renda em 20%, desejada por Paulo Guedes, assessor de Bolsonaro, é fascista. Toda perseguição aos mais pobres, de preferência mulheres, negros, índios e LGBTs e todos os privilégios aos de cima".