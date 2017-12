Cearenses gastam R$ 9,3 mi com cota parlamentar

00:00 · 23.12.2017 por Ana Carolina Curvello - Repórter

Brasília/Sucursal. Os deputados federais do Ceará gastaram perto de R$ 10 milhões, em 2017, com despesas típicas do exercício do mandato parlamentar, de acordo com o portal da transparência da Câmara. Foram usados, mais precisamente, R$ 9.357.719,09.

Dos 22 deputados cearenses, três se destacaram entre os que mais gastaram: Odorico Monteiro (PSB), com R$ 508 mil; Gorete Pereira (PR) com R$ 502 mil; e Domingos Neto (PSD), com R$ 498 mil. O deputado Odorico informou que os gastos estão todos dentro da legalidade estabelecidos pela Câmara.

"Os meus gastos são legítimos dentro da cota que nos dá a possibilidade de assistir a população do Ceará. Todos foram auditados e ressarcidos pela Câmara", explicou Odorico.

A justificativa apresentada pela deputada Gorete foi que ela tem investido na produção de cartilhas ligadas a políticas das mulheres, já que a mesma exerce o cargo de Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados. "Estou na legalidade e tenho me preocupado em divulgar assuntos da pauta feminina", declarou. Domingos não respondeu sobre o uso da cota parlamentar até o fechamento desta matéria.

Instituída pelo Ato da Mesa 43/2009, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar unificou a verba indenizatória (que vigorava desde 2001).

O valor é diferente para cada estado da Federação porque leva em consideração, por exemplo, o preço das passagens aéreas de Brasília até a capital do estado pelo qual o deputado foi eleito. Para cada deputado do Ceará, a cota mensal estipulada é de R$ 42.451,77. Nenhum dos 22 deputados federais cearenses utilizou na integralidade a cota a que teria direito, que totalizaria o valor de R$ 509.421,24.

Transporte aéreo

Um dos principais gastos da bancada cearense neste ano foi com gastos em compras de bilhetes aéreos: cerca de R$ 2,2 milhões.

José Airton (PT) foi o que superou os gastos com aéreo, totalizando R$ 145 mil, de fevereiro a dezembro deste ano.

Em nota, a assessoria do deputado informou que ele exerceu neste ano dois cargos relevantes que demandam maior número de viagens.

"Ele foi coordenador da bancada cearense no Congresso e membro da Comissão Mista de Orçamento. Nesta condição, ele se deslocou mais vezes", explicou a assessoria.

Já com o aluguel de aeronaves, oito deputados cearenses utilizaram, somados, cerca de R$ 292 mil.

O deputado Genecias foi o que mais usou a cota parlamentar para aluguel e fretamento de aeronaves, ao todo ele gastou R$ 96 mil, dos quais R$ 9 mil foram utilizados em um táxi aéreo no mês de setembro.

Até o fechamento da matéria, o deputado não deu esclarecimentos sobre tais gastos.