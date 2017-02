Cearenses exaltam vitória de peemedebista

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:34 por Inácio Aguiar - Editor de fechamento

Lideranças políticas cearenses e do mundo jurídico passaram pelos corredores do Senado, principalmente, no momento da votação que elegeu Eunício Oliveira.

Uma das presenças mais significativas foi a do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), conselheiro Domingos Filho. Acompanhado da esposa, ex-prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, ele esteve durante um bom tempo no espaço reservado à liderança do PMDB na Casa, até ontem, ocupado por Eunício. No momento em que deixou o gabinete para se dirigir ao Plenário, o novo comandante da Câmara Alta estava acompanhado de Domingos e Patrícia.

Em entrevista, o presidente do TCM enfatizou que a presença de um cearense no comando do Senado revela a relevância política do Estado.

"Sem dúvida. Imagine um Estado como o Ceará na Presidência do Senado é um fato muito importante", disse, às pressas, antes de entrar no Plenário.

Presidente do PSDB cearense, o ex-senador Luiz Pontes acha que a possibilidade de os três senadores cearenses estarem em cargos estratégicos na nova gestão demonstra um prestígio ao Estado no governo Temer.

No Plenário do Senado, Mauro Benevides, ex-presidente da Casa, ouviu uma saudação especial do novo comandante.

Não houve representantes do governo do Estado ou da Prefeitura de Fortaleza, que hoje são comandados por aliados de Cid e Ciro Gomes. Os grupos políticos são rompidos desde 2014.