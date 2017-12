Cearenses comentam mudança em legenda do PMDB

00:00 · 20.12.2017

Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, alteração lembra 'conquistas' antigas do partido ( Foto: Agência Brasil )

Brasília/Sucursal. Para o presidente do Senado, o cearense Eunício Oliveira, o retorno da sigla MDB ajuda a relembrar a história e a contribuição do partido em algumas conquistas do Brasil. "Esse é velho MDB que teve a coragem de fazer uma nova Constituição e aprovar o Plano Real para garantir a geração de renda". Eunício ressaltou ainda a coragem do partido em apresentar reformas necessárias para a recuperação econômica.

> PMDB resgata nome histórico com presença de Temer

"Já derrubamos a inflação e a queda de juros, temos feito o Brasil voltar aos trilhos", explicou. Sobre as eleições do próximo ano, Eunício disse que a definição dos candidatos do MDB ainda é incerta. Segundo o senador, contudo, o partido pretende almejar mais cadeiras no Legislativo e no Executivo, além de ter uma participação importante na eleição presidencial.

Deputados

Já os deputados federais Moses Rodrigues e Vitor Valim não participaram da convenção partidária e nem quiseram se pronunciar sobre a mudança da sigla.

A mudança de nome do PMDB para MDB não agradou, porém, o deputado Aníbal Gomes (PMDB), para quem a mudança não irá interferir na imagem do partido.

Colaborou Carolina Curvello