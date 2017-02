Ceará pode ter segundo líder em menos de 25 anos

00:00 · 01.02.2017 por Jô Abreu - Repórter

Se Eunício Oliveira for eleito hoje (dia 1º de fevereiro), presidente do Senado, como é projetado, será, dentro de um quarto de século, o segundo cearense a chegar ao mais alto posto do Congresso Nacional.

LEIA MAIS

Senado escolhe novo presidente

Pleito utilizará nova urna eletrônica

.Infográfico: Saiba como será a eleição

Entre 1991 e 1993, o senador e atual suplente de deputado federal Mauro Benevides, exerceu a presidência do Senado e consequentemente do Congresso, tendo sido eleito com 80 dos 81 votos da Casa. Os dois políticos pertencem às hostes do PMDB.

Rememorando, Mauro Benevides, enquanto presidente do Congresso Nacional, conduziu o plenário que decidiu pela cassação de Fernando Collor, primeiro presidente brasileiro a sofrer um processo de impeachment. A polícia, à época, computou cem mil pessoas à frente do Parlamento, numa terça-feira, um dia útil de trabalho. O povo na rua e o Plenário lotado decidiram-se pela cassação de Collor, cujo processo contra ele começou na Câmara, onde chegou como um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) cujo presidente era Marcelo Lavenére e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), presidida por Barbosa Lima Sobrinho.

Fenômeno parlamentar

Mauro Benevides é um fenômeno do mundo parlamentar. As suas 14 legislaturas demonstram uma atuação política que não fica atrás de nenhum outro deputado ou senador da República. Além da presidência do Senado, foi também o vice-presidente da Constituinte, comandando os trabalhos de elaboração da Carta Magna dos brasileiros nas reuniões de todos os dias, até as 17 horas, quando passava o comando das sessões ao deputado Ulysses Guimarães.

No ano passado, a Assembleia Legislativa do Ceará comemorou os 50 anos de vida pública do deputado Mauro Benevides, que também presidiu a AL. Em Brasília, perdeu a graça dizer que Mauro Benevides é também um campeão de pronunciamentos, ano após ano.

Só em 2016, quando saiu da suplência para atuar no gabinete do deputado licenciado Aníbal Gomes, por 141 dias, fez 140 pronunciamentos. É seu exemplo de participação na vida política do País. Feroz defensor dos municípios, leva consigo a vontade de se pronunciar sempre em favor do Ceará e dos cearenses.