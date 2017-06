Catador cita Dirceu ao pedir liberdade

00:00 · 08.06.2017

Caso do ex-ministro (foto) serviu de como argumentação para defesa de Rafael Braga ( Foto: Agência Brasil )

Rio de Janeiro. O que o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu e o catador de materiais recicláveis Rafael Braga, 29, podem ter em comum?

Para a defesa do rapaz, "muita coisa" -apesar de o petista ter sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e Braga, por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Advogados voluntários que fazem a defesa de Braga impetraram um habeas corpus no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) para que, assim como Dirceu foi solto mês passado sob a alegação de que não representaria ameaça à ordem pública, também o jovem flagrado com 9,3 gramas de cocaína, 0,6 grama de maconha e um rojão possa responder ao processo em liberdade. Ambos, aliás, haviam sido condenados a penas semelhantes: 11 anos de prisão em regime fechado.

Braga é o único preso remanescente dos protestos de junho de 2013 na capital fluminense, quando foi detido, denunciado e condenado por violação ao Estatuto do Desarmamento.

Na ocasião, ele portava uma garrafa de água sanitária e outra, de desinfetante, próximo ao local onde milhares de pessoas se manifestavam contra o aumento das tarifas de transporte público. Condenado naquele ano a cinco anos de prisão -o Ministério Público e a Justiça entenderam que o material seria usado para coquetéis molotov-, o jovem chegou a obter redução da pena para quatro anos e oito meses, mas foi pego novamente pela polícia, no ano passado, quando cumpria a pena no regime aberto com tornozeleira eletrônica. De acordo com os policiais, ele portaria as porções de droga e maconha e o rojão.

A sentença que condenou o rapaz a 11 anos e três meses de prisão e a pagamento de R$ 1.687 de multa ao Estado foi assinada em abril deste ano pelo juiz Ricardo Coronha Pinheiro.

"Apresentamos o pedido de habeas corpus para que o Rafael responda o processo em liberdade. Usamos o caso do ex-ministro Dirceu como paradigma", disse o advogado Lucas da Silveira.