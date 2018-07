Caso mobiliza postulantes ao Planalto

00:00 · 09.07.2018 / atualizado às 00:14

São Paulo. Pré-candidatos à Presidência comentaram, ontem, o alvará de soltura de Lula, que, num prazo de cinco horas, foi concedido e revogado por desembargadores do TRF-4.

A pré-candidata da Rede, Marina Silva, tuitou que a atuação excepcional de um plantonista não deveria provocar turbulências políticas que coloquem em dúvida a autoridade de decisões judiciais colegiadas.

O ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB, ressaltou que o Brasil precisa de ordem e segurança jurídica em todas as áreas. "Não podemos transformar o sistema de justiça em fator de instabilidade. Ao contrário, o Judiciário deve ser ponto de equilíbrio". Mais enfático, o senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos, escreveu que o despacho de Favreto provoca anarquia no Judiciário e causa "indignação e revolta na sociedade".

Em nota encaminhada à imprensa, o ex-ministro Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB, disse ser absolutamente contra a politização da Justiça. "O sistema judicial é pilar da nossa democracia, e o respeito às normas processuais é essencial".

A favor de Lula, o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, chamou de "chicana" as manobras do juiz Sérgio Moro e do desembargador Gebran Neto para anular o habeas corpus de Lula. "Nunca se viu um juiz e um desembargador de férias atuarem com tamanha prontidão para revogar uma decisão judicial", disse Boulos, acrescentando que o episódio comprova a "partidarização do Judiciário".

Flávio Rocha, do PRB, escreveu em seu perfil do Twitter que a decisão de soltar o ex-presidente petista era "vergonhosa". "Temos que deter esse processo de aparelhamento do Estado. Isso é um desserviço à população", comentou Rocha.