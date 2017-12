Cármen Lúcia rejeita pedido de Paulo Maluf

00:00 · 22.12.2017

Brasília/São Paulo. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou, ontem, a suspensão do cumprimento da pena do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). Condenado por lavagem de dinheiro, ele está detido na carceragem da Polícia Federal, em São Paulo. Cármen, responsável pelo plantão da Corte, não analisou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa e transferiu a decisão à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

O ministro Edson Fachin ordenou na terça-feira o cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias em regime fechado por desvios de recursos das obras da Avenida Água Espraiada e do Túnel Ayrton Senna - Maluf foi prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996. O deputado foi preso em sua casa, no Jardim Europa, pela manhã de anteontem, e hoje pode ser transferido para o Presídio da Papuda, no Distrito Federal.

A defesa já pediu à Justiça em Brasília que ele cumpra prisão domiciliar por ter 86 anos e estar com câncer de próstata.

Em sua decisão, Cármen afirmou que "persiste o autor da presente ação a opor recursos buscando esquivar-se do cumprimento da pena na forma imposta por este Supremo Tribunal".

A ministra destacou que Maluf foi condenado em 23 de maio pela Primeira Turma da Corte, depois de denúncia apresentada "pelo Ministério Público Federal em 19 de dezembro de 2006, exatos 11 anos e 3 dias atrás".

"Bom direito não arrasta processos por décadas sem conseguir provar nem sequer sua existência", escreveu.

O criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse que Maluf está fragilizado. "Estou confiante de que ele conseguirá a prisão domiciliar, pois a saúde dele piorou muito", disse o advogado. "A apreensão se deve ao estado de saúde do deputado. A defesa vai até onde pode ir, sempre com ética e usando o legítimo direito de esgotar todos os recursos em nome do cliente e da liberdade. O pleno do Supremo dirá a última palavra", disse.

Perícia

Agora, a expectativa da defesa está na resposta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de que Maluf cumpra a pena em regime domiciliar. A Vara de Execuções Penais já pediu um laudo do Instituto Médico-Legal (IML) para esclarecer se as condições de saúde do deputado demandam cumprimento da pena em casa. A Justiça quer que a perícia médica seja feita assim que Maluf chegar ao Distrito Federal.

Se o pedido da defesa não for atendido, Maluf ficará detido em uma cela de 30 metros quadrados e com capacidade para abrigar até dez internos, na Ala B, Bloco 5, do Centro de Detenção Provisória (CDP), da Papuda. As Alas A, B e C desse bloco reúnem políticos, idosos, ex-policiais, além de presos com ensino superior. O empresário e senador cassado Luiz Estevão se encontra na mesma Ala B onde ficará Maluf. O operador financeiro Lúcio Funaro também estava preso nessa ala.

Cortes salariais

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu cortar por inteiro o salário do deputado Paulo Maluf.

A decisão de Maia também se estenderá ao deputado Celso Jacob (PMDB-RJ), que segue preso na Papuda.