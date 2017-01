Cármen Lúcia autoriza volta de homologações

00:00 · 25.01.2017

Brasília. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, autorizou os juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki a retomarem a partir de ontem os procedimentos formais para que as delações de executivos da empreiteira Odebrecht sejam homologadas, no âmbito da Operação Lava-Jato.

O ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião na última quinta-feira (19) e era o relator da Lava-Jato no STF, trabalhava durante o recesso nas 77 delações da Odebrecht que se encontram em seu gabinete e estavam prestes a ser homologadas, isto é, a serem validadas como prova.

Teori já havia autorizado que seus juízes auxiliares começassem, esta semana, a ouvir os delatores para saber se eles prestaram de livre e espontânea vontade as informações que constam nos mais de 800 depoimentos colhidos pelo Ministério Público Federal (MPF). Esta é uma etapa formal do processo.

Devido ao sigilo dos processos, não é possível saber se a autorização para que os depoimentos sejam retomados diz respeito a uma delação específica ou a todas.

Há uma grande expectativa da sociedade e, principalmente, da classe política em relação às delações de executivos da Odebrecht, pois, segundo informações vazadas, dezenas de políticos em exercício são citados como envolvidos no megaesquema de corrupção da Petrobras.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamachia, celebrou a decisão de Cármen Lúcia, afirmando que "representa uma vitória para a sociedade brasileira". Ele já havia defendido que a ministra avocasse para si a homologação das delações da Odebrecht.

Urgência

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, formalizou ao Supremo pedido de urgência na análise e homologação das delações. O procurador esteve reunido com a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. Oficialmente, o encontro foi para que Janot prestasse condolências pela morte do ministro Teori Zavascki.

Janot tem demonstrado preocupação, nos bastidores, com o futuro da Operação no Tribunal após a morte do ministro Teori.

Na prática, o pedido de Janot provoca a presidente do STF a se manifestar sobre a condução da Lava-Jato. Isso porque a avaliação de ministros ouvidos reservadamente é que Cármen pode dar andamento a trâmites que já vinham sendo feitos por Teori, mas caberá ao novo relator a homologação dos acordos.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) abriu uma consulta entre seus associados para formar uma lista tríplice de magistrados federais para serem indicados ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é escolhido pelo presidente Michel Temer e passará por uma sabatina no Senado.

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas defendeu ontem a indicação do procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Julio Marcelo, que apontou as pedaladas da ex-presidente Dilma, procedimento que levou ao impeachment da petista, para a vaga.

Apoio

Deputados federais do Paraná iniciaram um movimento para apoiar a indicação do juiz Sergio Moro à vaga aberta no STF.

O coordenador da bancada, Toninho Wandscheer (Pros), pretende colher assinaturas entre os 30 deputados, a partir da semana que vem. Dez deles já declararam apoio à iniciativa.

Desde o início da Lava-Jato, o STF confirmou 81% das decisões de Moro que foram questionadas em habeas corpus.