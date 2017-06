Canal da Transposição rompe em PE

00:00 · 12.06.2017

Em 2016, outro trecho sofreu rompimento e necessitou reparos. Ao custo total de R$ 8,2 bilhões, a Transposição possui os eixos Norte e Leste ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Um trecho da Transposição do Rio São Francisco no município de Custódia, em Pernambuco, sofreu rompimento no último sábado, liberando uma quantidade de água não dimensionada na calha do Rio Moxotó. Outros trechos da mesma região já haviam sofrido avarias nos últimos meses, sendo corrigidos depois. Em nota, o Ministério da Integração afirmou que o "vazamento" está totalmente controlado, mas não esclareceu qual seria o motivo do ocorrido.

O vazamento ocorreu próximo ao reservatório Copiti, entre os municípios de Sertânia e Custódia, em Pernambuco. O trecho do canal faz parte do Eixo Leste do Projeto São Francisco, que leva água para os estados de Pernambuco e Paraíba.

A estrutura de placas do canal teria se rompido e despejado água por uma das margens, cortando caminho até atingir a calha do rio Moxotó. Segundo a nota do Ministério da Integração, "foram registrados apenas danos de pequenas proporções em cercas, estradas vicinais e bueiros".

Equipes das empresas responsáveis trabalham no local desde sábado para realizar o reparo na drenagem interna da estrutura, que deve ser concluído até o final de terça-feira.

A ocorrência gerou mobilização do Ministério Público dos estados de Paraíba e Pernambuco, pedindo esclarecimentos ao órgão. Uma análise técnica feita durante esta semana deverá dizer o motivo do rompimento.

Inaugurado

A Transposição do São Francisco é formada pelos Eixo Norte (Ceará e Rio Grande do Norte) e Leste (Paraíba e Pernambuco), este inaugurado em 10 de março de 2017 pelo presidente Temer - uma semana depois, os ex-presidentes Lula e Dilma Roussef fizeram o mesmo.