Campanha Natal Sem Fome retorna

00:00 · 14.10.2017

Rio de Janeiro. Três anos depois de o Brasil sair do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas, a ONG Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida relançará no domingo (15) a campanha Natal Sem Fome - suspensa há dez anos. O objetivo é arrecadar 500 toneladas para enfrentar o aumento da falta de alimentos no Brasil, acentuado desde 2014.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad, do IBGE) de 2014, sete milhões de pessoas passam fome no País. Este número manteria o Brasil ainda fora do Mapa - com menos de 5% da população sem alimentos suficientes. No entanto, o porcentual tem aumentado nos últimos três anos. Documento assinado por 40 entidades da sociedade civil e entregue às Nações Unidas em agosto chama atenção para o problema.

"Ficou muito claro que, nestes últimos três anos, com a crise batendo forte no Brasil, precisaríamos voltar a trabalhar. O aumento do desemprego, da violência, e o retorno que a gente tem dos comitês espalhados pelo País é de que a situação está muito complicada", contou o presidente do conselho da Ação da Cidadania, Daniel de Souza, filho do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que criou a ONG em 1993.

A campanha será lançada no Aterro do Flamengo, no Rio, com um banquete oferecido em uma mesa de 1 km. Depois, a campanha será estendida a outros 17 estados.