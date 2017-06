Camilo vai ao DF por 'Transposição'

00:00 · 07.06.2017 por Ana Carolina Curvello - Repórter

Governador cearense teve encontro com o ministro da Integração Nacional e tratou da crise hídrica no Estado

Brasília/Sucursal. O governador do Ceará, Camilo Santana, participou ontem, em Brasília, de uma audiência com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, para tratar da retomada das obras da Transposição do São Francisco e a liberação de recursos para obras emergenciais no Ceará, como a construção de adutoras em municípios da região do Jaguaribe.

Segundo o governador, o Ministério se comprometeu em liberar R$ 60 milhões para a construção de cinco adutoras, que beneficiarão municípios como Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Boa Viagem, Capistrano, Itapiúna, Quixeré (Distrito de Lagoinha) e Jaguaruana.

"Mostramos a situação hídrica do Ceará com a recarga pequena que tivemos na região do Jaguaribe. Essas ações emergenciais devem garantir que possamos atravessar o ano sem falta d'água", disse.

Pedido por retomada

Durante o encontro, o governador Camilo assumiu um acordo para a retomada das obras no eixo norte da Transposição do São Francisco, que levará a água até Jati, no Cariri.

Ele ficará responsável por articular uma reunião com a Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, junto com outros estados beneficiados pela transposição (Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco), para tratar sobre o assunto.

"Essa obra é importantíssima para a garantia da segurança hídrica para nosso estado. Por isso, é fundamental que a obra seja retomada o mais rápido possível. Me comprometi em articular com os outros três governadores que são atendidos pela Transposição para que a gente faça uma reunião com a presidente Carmen Lúcia, para tentarmos reverter essa decisão judicial".