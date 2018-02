Câmara vai ao Supremo Tribunal Federal defender prerrogativa

00:00 · 21.02.2018 / atualizado às 00:34

Brasília. A Mesa da Câmara dos Deputados ajuizou, ontem, no Supremo Tribunal Federal (STF) uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para reconhecer a prerrogativa do Poder Legislativo em decretar a perda de mandato de parlamentar.

A medida havia sido anunciada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), para esclarecer a perda do mandato do deputado Paulo Maluf. O parlamentar, que está preso, foi condenado pelo STF a pena de sete anos e nove meses em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro, além da perda do cargo de deputado.

Para Rodrigo Maia, a perda do mandato é ato que só pode ser formalizado pelo próprio Poder Legislativo. "Em algumas situações, compete à Mesa apenas declará-la e, em outras, cabe ao Plenário decidir", afirmou Maia, por meio de nota.

De acordo com ele, o STF, no julgamento do senador Ivo Cassol (PP-RO), decidiu que a perda de mandato de parlamentar deveria ser decretada pelo plenário do próprio Senado.